Trzy medale dla elblążan w lekkiej atletyce

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych podczas ostatniego startu w na stadionie olsztyńskiego Uniwersytetu W-M, w minioną niedzielę (18 września) zawodnicy MKS „Truso” nie zawiedli.

Pierwszy i złoty medal dla Elbląga zdobyła podopieczna trener Aleksandry Wondzińskiej - Michalina Trochimczuk w kat. U-14, która w biegu na 80m ppł. uzyskała wynik 14,74s i rekord życiowy.

Kolejne medale elblążan przypadły w kategorii U 16, tym razem srebrny medal zdobyła podopieczna trenera Czesława Nagy – Milena Trochimczuk, która po zaciętym biegu na 600m uzyskała drugi wynik 1:45,87sek, natomiast brązowy medal zdobył Antoni Sokołowski - podopieczny trenera Stanisława Szczepańskiego, który w mocnym biegu na 600 m uzyskał wynik 1:41,02s, to pierwszy medal w jego karierze i wysoka lokata w naszym województwie.

Pozostałe wyniki w kat. U-14 :

- Laura Dębska zwyciężyła swoją serię a było ich aż 7, uzyskując w biegu na 300m wynik - 51,37s i rekord życiowy;

- Zuzanna Orzechowska w biegu na 600m wynikiem 2:02,90s dzielnie walczyła o swój pierwszy medal, jednakże rywalki tym razem były troszkę za mocne, ostatecznie zdobyła V miejsce i rekord życiowy, zaś znaczący postęp na przełomie sezonu, rokuje dobre wyniki na hali;

- Gabriela Bukowska w skoku w dal uzyskała wynik 3,98, natomiast Ksawery Lewandowski kat. U-16 w biegu na 100m uzyskał wynik 12,76s.

Po przerwie spowodowanej kontuzją Michał Rodziewicz kat. U-18 w biegu poza konkurencją na 3000m uzyskał wynik 9:26,22s.

Udział w mistrzostwach można zaliczyć do udanych mimo, iż chwilami była mżawka i ogólnie zimno co dla niektórych zawodników nie sprzyja na uzyskiwanie dobrych wyników sportowych. Udziałem w powyższych zawodach sezon LA na stadionie w naszym województwie dobiega do końca. Następne starty zaplanowane są już na hali w nowym sezonie 2023.