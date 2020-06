Trzy Medale na plaży dla IKS Atak

W ubiegły weekend (12-13 czerwca) odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w siatkówce plażowej młodziczek i młodzików. Młodzi adepci siatkarskiego rzemiosła trenujący na co dzień na klubowych boiskach plażowych w Piastowie, fenomenalnie zaprezentowali się podczas zmagań wojewódzkich.

W rywalizacji młodziczek podopieczne Karoliny Cybuli: Nikola Kaczmarzyk i Weronika Dąbrowska po niesamowitej walce i morderczych 7 meczach wywalczyły srebrne medale, ulegając w finale przeciwniczkom z Wilkowa. Z kolei w rozgrywkach młodzików bezkonkurencyjni okazali się prowadzeni przez Dawida Woźnego: Oskar Woźny i Kamil Dobosz, którzy po bardzo wysokim zwycięstwie w finale z parą z Ostródy zdobyli Mistrzostwo Województwa.

W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się kolejne dwie pary IKS Atak. Po wygranym tie-breaku 17:15 brązowe krążki na szyi zawiesili Dawid Mroczek i Kuba Dobosz, a na czwartym miejscu zawody ukończyli Paweł Zaton i Filip Silwanowicz. Obie pary na co dzień trenują pod opieką trenerki Moniki Tchórzewskiej.

Pomimo pandemii, ciężka praca oraz zaangażowanie na treningach zawodników, zaprocentowały dobrymi wynikami.

3 medale oraz 4 awanse do Półfinałów MP w kategoriach młodziczka i młodzik to ogromny sukces dla klubu. W najbliższą sobotę do rywalizacji przystąpią kadeci IKS Atak.