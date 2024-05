Trzy medale Patryka Stasiełowicza

W trzech konkurencjach startował Patryk Stasiełowicz na Międzynarodowych Regatach Juniorów i Młodzieżowców w Bratysławie. Kanadyjkarz Korony Elbląg do domu wrócił z trzema medalami.

W weekend w Bratysławie odbywały się Międzynarodowe Regaty Juniorów i Młodzieżowców. Trzy medale (złoto i dwa srebra) wywalczył zawodnik Korony Elbląg – Patryk Stasiełowicz.

Wychowanek Mirosława Kreczmana rywalizację w Bratysławie rozpoczął z wysokiego C. Już w biegu eliminacyjnym w jedynkach na 500 metrów stoczył walkę z Niemcem Konradem Beckerem. Ostatecznie wygrał Polak na mecie mając 4 setne przewagi nad rywalem. Obaj zawodnicy awansowali do finału. To był tylko przedsmak emocji.

Niemiec wziął rewanż w biegu finałowym. W rywalizacji o medale Konrad Becker przepłynął dystans w czasie 1,54,3 min. i wyprzedził Patryka Stasiełowicza o 0,88 sekundy. Trzeciego na mecie Czecha Vita Prikopę wyprzedził o sekundę. Elblążaninowi przypadł srebrny medal.

Drugi z Polaków w finałowym biegu Antoni Michalak zajął 9. miejsce tracąc do zwycięzcy 12,72 sekundy.

Drugie srebro Patryk Stasiełowicz wywalczył w dwójce na 500 metrów. Partnerem elblążanina w osadzie był Rafał Poklepa. Złoto zdobyli Niemcy (Hannes Grambow i Christos Tanoussis), którzy uzyskali czas 1,43,76 min. O srebro Polacy do ostatnich metrów toczyli walkę z Czechami (Martin Novacek i Vit Prikopa). Biało-czerwoni na mecie zameldowali się o 0,2 sekundy szybciej niż rywale i wywalczyli srebrny medal.

I na koniec rywalizacji polska czwórka na 500 metrów wypływała złoty medal. Osada w składzie (Marceli Krawiec, Antoni Michalak, Rafał Poklepa i Patryk Stasiełowicz) pokazała rywalom plecy. 500 metrów Polacy przepłynęli w czasie 1,39,36 minuty. Drugich na mecie Niemców (Magnus Ott, Jonas Prehl, Richard Quick, Scipio Rossi) wyprzedzili 4,74 sekundy. Brązowy medal dla drugiej polskiej osady w składzie: Aleks Wilga, Krystian Kubica, Kacper Stanek, Oskar Dekowski).