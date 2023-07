Trzy ścisłe finały elbląskich kajakarzy na mistrzostwach Europy

Polska czwórka juniorek na 500 metrów zajęła szóste miejsce na Mistrzostwach Europy w portugalskim Montemor-o-Velho. Szlakową Polek była Julia Kot - na co dzień zawodniczka Silvant Kajak Elbląg. W finałach A popłynęli również Przemysław Rojek i Igor Komorowski.

Droga do czołowej szóstki łatwa nie była. Polki w składzie: Julia Kot, Dominika Zimnoch Zofia Więcławska i Aleksandra Szeliga w biegu eliminacyjnym zajęły dopiero czwarte miejsce, tracąc niemal 2 sekundy do trzeciego miejsca dającego bezpośredni awans do ścisłego finału. Swoich szans trzeba było poszukać więc w półfinale - tam dziewczyny dokonały formalności i z pierwszego miejsca awansowały do walki o medale. W finale A Polki zajęły szóste miejsce z czasem 1,43,353 minuty tracąc do zwycięskich Węgierek 4,084 sekundy.

Dziewiąta w Europie jest polska dwójka młodzieżowców na 500 metrów, którą tworzyli Igor Komorowski z elbląskiego Silvanta z Mikołajem Walulikiem. Z biegu eliminacyjnego bezpośrednio do ścisłego finału awansowały trzy osady. Polacy o trzecie miejsce do końca walczyli z Duńczykami, ostatecznie to biało-czerwoni z czasem 1,37,313 minuty zajęli szczęśliwe trzecie miejsce. Swoich rywali pokonali o 0,193 tysięczne sekundy. W finale A niestety popłynęli dużo wolniej i czas 1,42,897 minuty dał im dziewiąte miejsce ze stratą prawie 10 sekund do zwycięskich Węgrów.

Trzeci z elblążan - Przemysław Rojek startował w dwóch konkurencjach. Lepiej poszło w czwórce młodzieżowców na 500 metrów, którą tworzyli Wojciech Pilarz, Jarosław Kajdanek, Marcin Nowacki oraz Przemysław Rojek. Polacy już w biegu eliminacyjnym zapewnili sobie awans do ścisłego finału zajmując trzecie miejsce. W decydującym wyścigu Polacy pokonali 500 metrów w czasie 1,29,182 minuty u uplasowali się na ósmym miejscu.

W swojej koronnej konkurencji - jedynce na 1000 metrów Przemysław Rojek uplasował się na 11 miejscu w Europie. W biegu eliminacyjnym do zwycięstwa i bezpośredniego awansu zabrakło 3,507 sekundy. W półfinale elblążanin długo prowadził, skończyło się na piątym miejscu (3:41.536 minuty) i finale B. Tutaj elblążanin pokazał się z dobrej strony zajmując drugie miejsce (3:43.431 minuty), co ostatecznie dało mu 11 miejsce na mistrzostwach.