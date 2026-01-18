Trzy zwycięstwa i pewny awans Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso odniosły komplet zwycięstw w turnieju 1/16 mistrzostw Polski juniorek, który rozgrywany był w Elblągu i z pierwszego miejsca awansowały do kolejnego etapu rozgrywek. Zobacz zdjęcia z ostatniego meczu.

W dniach 16-18 stycznia w dwóch elbląskich halach rozgrywane były mecze 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej. Rywalem Elblążanek była trzecia ekipa z województwa mazowieckiego ELMAS-KPR APR Radom, zwycięzca rozgrywek juniorskich w województwie pomorskim MTS Kwidzyn oraz zespół, który zajął drugie miejsce w kujawsko-pomorskim UKS Vambresia Wąbrzeźno.

Elblążanki nie rywalizują w rozgrywkach juniorski, bo takowe w naszym województwie nie istnieją, walczą natomiast na parkietach I ligi, gdzie zderzają się z bardziej doświadczonymi przeciwniczkami.

- Skład zespołu jest nieco inny niż ten który występuje w rozgrywkach seniorskich. Do drużyny dołączyły dwie nasze wychowanki, które na codzień uczą się w SMS-ach Kasia Kwiatkowska i Aleksandra Ziemińska oraz bramkarka Zofia Żurawska wypożyczona na rozgrywki juniorskie z SSPR Szczypiorniak Ustka. Grupa jest bardzo wymagającą, w każdym z zespołów oglądać będzie można reprezentantki Polski juniorek. Chcemy zagrać bardzo dobre mecze i powalczyć o jak najlepszy wynik - mówiła przed turniejem Marta Czapla.

Podczas meczów 1/16 mistrzostw Polski na parkiecie nie zobaczyliśmy Zuzanny Górskiej, Wiktorii Śliwińskiej i Hanny Urbianiak, ponieważ te zawodniczki skończyły już wiek juniorki.

Pierwszym rywalem Truso była drużyna z Radomia, która przez większość pierwszej połowy meczu prowadziła. Gospodynie przed przerwą rzuciły pięć goli z rzędu i na przerwę udały się przy wyniku 15:14. Po zmianie stron Elblążanki były zdecydowanie bardziej skuteczne, zdobywały bramki seryjnie i pokonały Radomianki 30:24.

W sobotę drużyna Marty Czapli zmierzyła się z UKS Vambresia Wąbrzeźno. Mecz był bardzo wyrównany i wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis. Tuż przed przerwą gospodyniom udało się odskoczyć na trzy gole (17:14). Po zmianie stron miejscowe zawodniczki utrzymywały kilkubramkowe prowadzenie, by od około 40. minuty trafiać raz za razem i powiększać dystans. Truso wygrało to spotkanie bardzo pewnie, bo różnicą dziesięciu goli (34:24) i było już pewne awansu do 1/4 mistrzostw Polski.

Ostatni mecz, z MTS Kwidzyn, miał zadecydować która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce w turnieju i teoretycznie trafi na łatwiejszych rywalki w kolejnym etapie. Początek niedzielnego starcia to gra bramka za bramkę, do stanu 7:7. Potem zawodniczki Truso zdołały odskoczyć na kilka bramek i po 30 minutach gry było 19:15. W drugiej części meczu kontrolowały wynik, by ostatecznie wygrać 34:30.

Królową strzelczyń turnieju została Nikola Jankowska z Truso, która w trzech meczach rzuciła aż 39 bramek.

Wyniki 1/16 mistrzostw Polski:

MTS Kwidzyn - UKS Vambresia Wąbrzeźno 30:28 (13:13)

Energa MKS Truso Elbląg - ELMAS-KPR APR Radom 30:24 (15:14)

ELMAS-KPR APR Radom - MTS Kwidzyn 28:35 (13:16)

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno 34:24 (17:14)

UKS Vambresia Wąbrzeźno - ELMAS-KPR APR Radom 25:32 (12:14)

Energa MKS Truso - MTS Kwidzyn 34:30 (19:15)

Skład Truso: Zofia Żurowska, Alicja Wanatowska - Oliwia Fudal, Otylia Szulc, Adrianna Ziemińska, Michalina Kolasa, Lena Tomaszewska, Alicja Ratajczyk, Nikola Jankowska, Roksana Biernat, Hanna Zajączkowska, Julia Kordek, Katarzyna Kwiatkowska, Aleksandra Ziemińska, Nikola Pożoga, Zuzanna Sankowska.

Znamy już zespoły, z którymi Truso rywalizować będzie w 1/8 mistrzostw Polski. Nasza drużyna uda się do Rudy Śląskiej, gdzie oprócz gospodyń zmierzy się z Bukowsko-Dopiewski KPR oraz MKS Lub Tech Lublin.