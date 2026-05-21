Turniej 3x3 na Kalbarze

Pogoda za oknem jasno sygnalizuje, że przyszedł czas na wydarzenia plenerowe. Przed nami pierwszy w tym sezonie turniej koszykówki 3x3 na Kalbarze, który odbędzie się w środę, 27 maja. Zbierzcie ekipę i powalczcie o tytuł najlepszej drużyny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formuła 3x3 od lat uchodzi za najbardziej intensywną odmianę koszykówki. Tu nie ma czasu na długie rozgrywanie akcji ani spokojne budowanie przewagi. Liczy się refleks, charakter i decyzje podejmowane w ułamku sekundy. Jedna seria celnych rzutów potrafi odwrócić przebieg spotkania.

Do udziału w turnieju mogą zgłaszać się wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. Każda drużyna może liczyć maksymalnie cztery osoby - trzech graczy i jednego rezerwowego. Mecze rozegrane zostaną zgodnie z zasadami streetballa, bez sędziów, dlatego ważne będą sportowe zasady fair play.

Zapisy drużyn ruszają o godz. 16:30 w biurze zawodów, a pierwszy gwizdek zabrzmi o 17:00. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych ekip. Na najlepsze drużyny czekają medale i statuetki.

Zgoda rodzica/opiekuna (dla osób niepełnoletnich)

Oświadczenie uczestnika (osoby pełnoletnie)