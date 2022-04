Turniej finałowy koszykarzy 3x3

Przez ponad pół roku 9 drużyn zbierało punkty w rozgrywkach WAITW Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3. W środę odbędzie się wielki finał koszykarskiej rywalizacji, a areną zmagań stanie się Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Wstęp na turniej jest bezpłatny.

Rozgrywki w tej popularnej dyscyplinie, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, dotychczas odbywały się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12. Jednak turniej podsumowujący kampanię wymaga wyjątkowej oprawy. W związku z tym na głównym boisku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR pojawią się profesjonalne kosze, a oprócz meczów uczestnicy wystawią swoich najlepszych zawodników do konkursu rzutów.

W tabeli głównej wyklarowała się jasna sytuacja co do ekip, które powalczą o złote medale. To zespoły: Żniwiarze oraz Jarlem. Ci pierwsi, występujący w efektownych koszulkach, wygrali dwa z dotychczasowych turniejów, natomiast ci drudzy zanotowali 5 triumfów. Oba zespoły systematycznie gromadziły punkty, co dało wymierne efekty, ale gra o pozostałe pozycje w lidze także będzie emocjonująca.

Spotkania będą prowadzone przez licencjonowanych sędziów koszykówki, którzy prowadzili zawody także w czasie całych rozgrywek. Dla trzech najlepszych drużyn przygotowane są medale, statuetki oraz nagrody. Najskuteczniejszy gracz w konkursie rzutów otrzyma koszulkę Przemka Zamojskiego z Reprezentacji Polski. Warto zatem pojawić się na trybunach i wspierać uczestników imprezy. Początek rywalizacji w środę (6 kwietnia) o 17, wstęp wolny.

Sponsorem rozgrywek jest firma spawalnicza i biuro pracy WAITW.