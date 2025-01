Turniej halowy po raz trzeci

Za oknem zima, zatem zamieniamy zieloną murawę na parkiet, a korki na halówki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na trzecią edycję amatorskiego turnieju w piłkę halową, który odbędzie się w sobotę, 18 stycznia, w Hali Sportowo-Widowiskowej. Zapisy właśnie ruszyły.

Halowa piłka nożna zawsze budziła duże zainteresowanie w naszym mieście. Szybkie akcje, dynamiczne mecze i niepowtarzalna atmosfera towarzysząca lidze halowej przyciągały zarówno zawodników, jak i tłumy kibiców. Turniej organizowany przez MOSiR to szansa, by nieco ożywić te tradycje i przeżyć dzień pełen rywalizacji i dobrej zabawy.

Turniej rozpocznie się o godzinie 10:00. W rywalizacji może wziąć udział od 6 do 8 drużyn, a system rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych ekip. Każda drużyna powinna liczyć od 6 do 10 zawodników w wieku minimum 15 lat. Mecze będą trwały dwie połowy po 6 minut, a czas gry będzie zatrzymywany tylko w ostatniej minucie każdej połowy. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będą doświadczeni, licencjonowani sędziowie. Dla trzech najlepszych zespołów przygotowane będą pamiątkowe medale i puchary. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie turnieju.

Rejestracja drużyn jest prosta – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i opłacić wpisowe w wysokości 150 złotych. Termin zgłoszeń upływa w czwartek, 16 stycznia, ale liczba miejsc jest ograniczona do 8 drużyn, dlatego podpowiadamy aby nie zwlekać z decyzją. Ważne - o przyjęciu zespołu do turnieju decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.