Turniej koszykówki 3×3 na Kalbarze

Miłośników koszykówki w wydaniu ulicznym zapraszamy w środę, 20 sierpnia, na tor Kalbar. O godzinie 17:00 wystartuje turniej koszykówki 3×3, który zostanie rozegrany w formule streetballowej – jedno boisko, dwa kosze, szybkie akcje i dużo sportowych emocji.

Zapisy do turnieju prowadzone będą na miejscu, od godziny 16:30. Udział w zawodach mogą wziąć osoby od 14. roku życia. Gramy według klasycznych zasad streetballa – jedno boisko, dwa kosze i dynamiczna walka o każdy punkt. Na najlepsze drużyny czekają pamiątkowe medale i statuetki. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych ekip, tak aby rywalizacja była jak najbardziej atrakcyjna.

Zbierz swoją ekipę, dołącz do gry, a my zajmiemy się resztą. Spotykamy się w środę na Kalbarze!

