Turniej „O błękitną wstęgę Zalewu Wiślanego”

W Głównym Klubie Brydżowym w Elblągu odbyły się zawody „O błękitną wstęgę Zalewu Wiślanego” z cyklu Elbląska Wiosna 2022. Jak co roku w rywalizacji wzięła udział cała czołówka brydżystek i brydżystów z Elbląga i okoli

Po zaciętej walce turniej w pięknym stylu wygrał Janusz Tchórzewski, grający w parze z Markiem Lichockim. Drugie miejsce na podium przypadło Bogdanowi Jabłońskiemu (Elbląg), grającemu w parze z Krzysztofem Nagielskim (Kwietniewo), zaś trzecie miejsce wywalczyła Regina Wołek w parze z Andrzejem Szycem (Elbląg).

Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego zaprasza wszystkich chętnych adeptów sztuki brydżowej z Elbląga i okolic do udziału w otwartym turnieju brydża sportowego pod nazwą „Dancing With The Stars”, który odbędzie się w poniedziałek (13 czerwca) w Kawiarni „U Aktorów” w Elblągu. Rejestracja przed turniejem do godziny 16:45, start o godz. 17.