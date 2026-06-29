Turniej plażówki Truso za nami

Na boiskach Parku Wodnego Dolinka MOSiR odbył się turniej siatkówki plażowej, o Puchar Prezydenta Elbląga Michała Missana. 32 pary rywalizowały w imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie MKS Truso Elbląg. Najlepsza okazała się drużyna w składzie Dobosz/Klupaka. Zobacz zdjęcia z turnieju.

Podczas Dni Elbląga odbywało się wiele imprez sportowych. W ramach tego wyjątkowego czasu Truso Elbląg, wraz z Miastem Elbląg i MOSiR-em, zaprosili do wspólnej zabawy fanów siatkówki.

Na dwóch boiskach odbywały się mecze w fazie grupowej, a później w systemie brazylijskim. Przybyły pary z Elbląga i okolic, a poziom zawodów był wysoki, z racji pojawienia się wielu wartościowych zawodników, z krajowego rankingu. W zwycięskiej parze wystąpił trener siatkówki w MKS Truso Elbląg, czyli Kamil Dobosz, doświadczony gracz w plażowej odmianie tej dyscypliny.

Najlepsza czwórka:

1) Dobosz/Kulpaka

2) Lange/Kular

3) Kłobucki/Szewczyk

4) Woźny/Zaton

Zobacz filmowy skrót z imprezy tutaj.

Najlepsi otrzymali pamiątkowe statuetki oraz medale.