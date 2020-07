Turniej siatkówki plażowo-halowej w Elblągu

Siatkówka plażowa cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Czy można grać w nią w hali? Można. Zgłoś drużynę i wystartuj w turnieju Sand HSW.

Wakacyjne turnieje siatkówki plażowej, organizowane przez MOSiR w Elblągu, przyciągają licznych sympatyków tej dyscypliny. Dla nich, a także dla innych fanów plażówki, proponujemy alternatywną opcję. Zmagania będą się toczyć przez dwa dni.

Sand HSW nie będzie się zbytnio różnił od klasycznego turnieju siatkówki plażowej. Skład drużyny będzie typowy, w postaci dwóch zawodników. W każdym spotkaniu będzie rozegrany jeden set do 21 punktów, który zdecyduje o wygranej.

Wymiary boiska do gry to 9x9, natomiast reszta ogólnych zasad pozostaje bez zmian. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, a najlepsze ekipy przystąpią do fazy pucharowej. Podczas imprezy nie będzie podziału na kategorie wiekowe.

- Serdecznie zapraszam do gry w halowej odmianie siatkówki plażowej. Turniej będzie bardzo ciekawym urozmaiceniem tradycyjnej plażówki. Jest to również atrakcyjna propozycja dla tych, którzy wolą grać w siatkówkę w halowej scenerii. Warunki do gry będą przyjemne i wygodne – mówi Piotr Kowal, kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu.

Zgłoszenia do turnieju Sand HSW przyjmowane są do poniedziałku, 27 lipca, do godz. 23:59 na adres piotr.kowal@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników) oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. Ilość zespołów jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w zawodach jest bezpłatny.