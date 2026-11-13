Turnieje tańca sportowego w Pasłęku

W dniach 28–29 listopada 2026 roku w Pasłęku odbędą się turnieje tańca sportowego: Puchar Regionów Polski Północnej, Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Puchar Polski w kategorii Solo.

Zawody będą okazją do rywalizacji o punkty rankingowe, podwyższenie klasy tanecznej oraz tytuły mistrzowskie. Każdy z turniejów ma odrębne znaczenie dla uczestników.

Puchar Regionów Polski Północnej umożliwia zdobycie podwójnej liczby punktów rankingowych i daje szansę na przeklasyfikowanie. Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyłonią najlepszych zawodników w regionie, a wyniki rywalizacji mają znaczenie w kontekście kwalifikacji do Mistrzostw Polski. Z kolei Puchar Polski Solo to ogólnopolska rywalizacja indywidualna, w której zawodnicy będą walczyć o jak najlepsze wyniki i tytuły.

Turnieje będą również dostępne dla publiczności. Widzowie będą mogli obserwować występy zawodników, prezentujących przygotowane układy taneczne w różnych kategoriach. Można być pewnym wspaniałych wrażeń sportowych!

Informacje organizacyjne:

Termin: 28–29 listopada 2026 r.

Miejsce: hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych (ZSEiT), ul. Wojska Polskiego 36C w Pasłęku.

Bilet wstępu: 40 zł.

Bilety można kupić w kasie CSE „Światowid” oraz online:

Bilety na sobotę – 28 listopada

Bilety na niedzielę – 29 listopada

Partner wydarzenia: powiat elbląski.