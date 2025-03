Turniejem mini hokeja zakończyli sezon na lodzie

W niedzielę, 23 marca, na lodowisku Helena odbył się turniej mini hokeja, w którym udział wzięły drużyny: GAS Olivia, HUKS Gdynia, AH Legia Warszawa oraz gospodarze – UKS Wikingowie Elbląg.

Dzieci z roczników 2015 i młodszych pokazały, że pasja, determinacja i gra zespołowa to wartości, które od najmłodszych lat towarzyszą przyszłym mistrzom. Były emocjonujące mecze, piękne bramki, mnóstwo radości i ogromne zaangażowanie na tafli!

- Serdeczne podziękowania kierujemy do prezydenta Elbląga pana Michała Missana, za udostępnienie tafli lodowej na potrzeby turnieju, a także do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu za współpracę w organizacji i przeprowadzeniu wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim drużynom za przyjazd i sportową atmosferę, a rodzicom i wolontariuszom – za nieocenione wsparcie. Lodowisko wypełniły nie tylko sportowe zmagania, ale i gorący doping, ciepłe posiłki w bufecie i mnóstwo uśmiechu - informuje UKS Wiking Elbląg. - Do zobaczenia na kolejnych turniejach - już w przyszłym sezonie lodowym! [fotod}