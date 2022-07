Twój nowy plan na aktywny weekend

Fot. MOSiR

Kolejny weekend wakacji to także nowa propozycja na aktywnie spędzony czas. Zobaczcie co Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla Was na najbliższe dni.

Gra miejska na Starówce – spacery na orientację Tęsknicie za zabawą w podchody? Śpieszymy z pomocą. W niedzielę połączymy spacer na orientację z rozwiązywaniem zagadek. Będzie to idealna zabawa dla tych, którzy chcieliby lepiej poznać Stare Miasto albo urozmaicić swoje wędrówki o nietypową rozrywkę. Grę rozpoczniemy w samo południe przy Bramie Targowej. Tam odbierzecie mapę oraz uzyskacie wszelkie informacje. Tor „Kalbar” Boiska do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 codziennie od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em. Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” Tutaj nie musicie martwić się o pogodę. Na „Dolince” skorzystacie z basenów, atrakcyjnej strefy dziecięcej, jacuzzi i 3 rodzajów sauny. Zapraszamy także do udziału w zajęciach Aqua Fitness oraz Aerobiku dla Seniorów, które odbywają się od wtorku do czwartku. Spędź tegoroczne wakacje wspólnie z MOSiR-em. Do zobaczenia!

