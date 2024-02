Twoje dziecko ma dużo niespożytej energii? Zapisz je na zajęcia taneczne!

U dzieci już w najmłodszych latach kształtuje się charakter i poprzez poznawanie różnych rzeczy odkrywają one swoje pasje. Jest to dobry moment na wybór dodatkowych zajęć, które mogą przełożyć się później na całe ich życie. W Centrum Tańca Promyk wychodzimy z propozycją Dziecięcej Akademii Tańca skierowanej do 5-6 latków.

Jest to mieszanka różnych styli tanecznych, dzięki czemu każdy uczestnik może odnaleźć to, w czym czuje się najlepiej. Dzieci poznają taniec towarzyski, nowoczesny i elementy polki. Nowych kroków będą uczyć się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Zajęcia taneczne nie tylko kształtują postawę dzieci i poprawiają koordynację ruchową, ale także uczą samodyscypliny i ćwiczą cierpliwość. Mogą stać się pasją, która będzie dodawała dzieciom motywacji i chęci do dalszego działania. Do dyspozycji uczestników są dwie grupy zajęciowe: w poniedziałki o 16:30 w Światowidzie oraz w soboty o 11:00 w Centrum Tańca Promyk. Warto też dodać, że ta taneczna przygoda może być z czasem kontynuowana w Elbląskim Klubie Tańca Jantar, gdzie dzieci pod opieką trenerów będą doszkalać nabyte umiejętności. Serdecznie zapraszamy do zapisów! Więcej informacji: www.promyk.elblag.pl nr tel.: 55 611 01 40, 609 977 220, ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg

