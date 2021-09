Tydzień darmowych aktywności z MOSiR-em

Od wtorku rozpoczyna się bezpłatny tydzień zajęć z cyklu Aktywuj się z MOSiR-em. Jest to więc idealna okazja, aby nie tylko poznać wszystkie propozycje ćwiczeń, ale i rozpocząć po wakacjach systematyczne budowanie formy. W bezpłatnej ofercie są zajęcia Jogi, Zumby i Turbo Spalania. Warto spróbować.

Bogata oferta zajęć zawiera różne propozycje. Turbo Spalanie to szansa dla tych, którzy w oparciu o trening interwałowy chcą poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu, a także pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Podczas energetycznej Zumby szybkie i wolne taneczne ruchy wzmocnią i wyrzeźbią sylwetkę, w sposób charakterystyczny dla aerobiku. Joga to natomiast propozycja dla ceniących sobie relaks, ale przy umiarkowanym wysiłku.

Bezpłatne zajęcia w budynku lodowiska w ramach Aktywuj się z MOSiR-em:

Wtorek, 7 września

godz. 19.30 - Zumba

Środa, 8 września

godz. 18:30 – Turbo spalanie

godz. 19.30 - Joga

Czwartek, 9 września

godz. 19:30 – Zumba

„Aktywuj się” to stała część w portfolio Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. To program, skierowany do tych, którzy chcą zadbać o swoje ciało, ale potrzebują dobrej motywacji, aby rozpocząć trening. W miłej atmosferze sportowej rozrywki, przy wsparciu profesjonalnych instruktorów, każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz zajęć na lodowisku prowadzone są również zajęcia w obu elbląskich pływalniach - Aquafitness o godz. 20: w CRW Dolinka we wtorki i w czwartki, w Krytej Pływalni w środy i piątki, a także Aerobik w wodzie dla Seniorów w Krytej Pływalni w soboty o 11. Po wakacyjnej przerwie rozpocznie się także nauka i doskonalenie pływania dla dzieci. Zajęcia będą odbywały się na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. We wtorek i środę (7 i 8 września) odbędą się spotkania organizacyjne dla nowych pływaków i ich rodziców, na których nastąpi podział na grupy zgodnie z poziomem umiejętności (wtorek, 7 września w godz. 16.30-18.30 oraz środa, 8 września godz. 18-19).

Więcej informacji o poszczególnych zajęciach można znaleźć tutaj.