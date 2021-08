Tydzień siatkówki z MOSiR-em

Dla każdego fana siatkówki będzie to wyjątkowy okres. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza bowiem na dwa zupełnie różne wakacyjne turnieje w tej dyscyplinie sportu. Udział w zawodach będzie bezpłatny, a dla najlepszych w obu zmaganiach przygotowane zostaną medale i puchary.

Na początek, w środę, od godziny 18 na boiskach znajdujących się wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar wystartuje turniej siatkówki 3x3, który będzie rozszerzoną wersją tej plażowej. Drużyny będą składały się z trzech zawodników. Każde spotkanie będzie rozgrywane do 21 punktów, a gra będzie toczyła się na dwóch boiskach o wymiarach 18x7 m. Obowiązywała będzie kategoria open. Zapisy zespołów przyjmowane będą 30 minut przed planowanym rozpoczęciem turnieju. Zawody zostaną przeprowadzone dla maksymalnie 12 zespołów. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych z powodu bezpieczeństwa impreza może zostać odwołana.

Natomiast w niedzielę, 8 sierpnia, od godziny 9 zagramy w kolejnym turnieju siatkówki plażowej, tym razem o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu. Areną rywalizacji będzie boisko przy dawnej „Tortudze”. Obowiązywały będą identyczne zasady, jak podczas poprzedniej takiej imprezy, a liczba drużyn jest ograniczona – również maksymalnie 12 teamów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres imprezy@mosir.elblag.eu do czwartku 5 sierpnia, do godz. 23:59. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników) oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe zespoły składające się z zawodników, którzy ukończyli minimum 16 lat.