Tygrys zawalczy w Mistrzostwach Europy

Pięściarz KSW Tygrys Jakub Ignaczyk został powołany na Mistrzostwa Europy Kadetów w boksie. Turniej odbędzie się w grudniu w niemieckim Kienbaum.

Tego mogliśmy się spodziewać. Przypomnijmy: Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w boksie pięściarz Tygrysa Elbląg wywalczył złoty medal w wadze do 50 kilogramów. Został powołany na obozy reprezentacji Polski. Tam przekonał trenerów, aby postawili na niego na Mistrzostwach Europy.

Dziś (17 września) KSW Tygrys poinformował o powołaniu elblążanina na mistrzowski turniej.