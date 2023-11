Tygrysiątka w gdyńskim ringu

Pięściarze Tygrysa Elbląg wzięli udział w turnieju bokserskim w Gdyni. Elblążanie wywalczyli dwa medale.

Weekend pięściarze elbląskiego Tygrysa spędzili w Gdyni na XI Memoriale im. Brunona Bendiga. Ze złotym medalem do Elbląga wrócił 13. letni Jakub Kotulski (do 40 kilogramów), który pokonał dwóch rywali: Czecha oraz pięściarza Boksu Włocławek. Srebro przypadło 15. letniemu Igorowi Lichockiemu (waga do 57 kilogramów). Elblążanin pierwszą walkę z pięściarzem Czarnych Słupsk wygrał, drugą z zawodnikiem Olimp Chełm przegrał. Dla obu elbląskich pięściarzy była to okazja do zdobycia cennego doświadczenia.