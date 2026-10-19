Tygrysy boksowały w Gdyni

Dziewięciu zawodników reprezentowało KSW Tygrys Elbląg podczas XIV Memoriału Brunona Bendiga w Gdyni. Dla naszych reprezentantów był to kolejny sprawdzian umiejętności, okazja do zdobycia cennego doświadczenia oraz możliwość realizacji na ringu. Niektórzy zawodnicy stoczyli po dwie walki.

W zawodach udział wzięli: Ignacy Felka, Andrzej Borowski, Agata Pytel, Nikodem Śledź, Milan Pepliński, Jakub Adamski, Jakub Ignaczyk, Leon Żołądziewski oraz Fabian Orłowski. Zawodników do rywalizacji przygotowywali trenerzy Patryk Bursztynowicz i Marek Śledź.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył Ignacy Felka rywalizujący w kategorii młodzików w wieku 13 – 14 lat. Jego postawa i zaangażowanie były ważnym elementem występu elbląskiej reprezentacji.