Tygrysy boksowały w Gdyni
Dziewięciu zawodników reprezentowało KSW Tygrys Elbląg podczas XIV Memoriału Brunona Bendiga w Gdyni. Dla naszych reprezentantów był to kolejny sprawdzian umiejętności, okazja do zdobycia cennego doświadczenia oraz możliwość realizacji na ringu. Niektórzy zawodnicy stoczyli po dwie walki.
W zawodach udział wzięli: Ignacy Felka, Andrzej Borowski, Agata Pytel, Nikodem Śledź, Milan Pepliński, Jakub Adamski, Jakub Ignaczyk, Leon Żołądziewski oraz Fabian Orłowski. Zawodników do rywalizacji przygotowywali trenerzy Patryk Bursztynowicz i Marek Śledź.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył Ignacy Felka rywalizujący w kategorii młodzików w wieku 13 – 14 lat. Jego postawa i zaangażowanie były ważnym elementem występu elbląskiej reprezentacji.
- Jestem dumny z naszych zawodników, którzy konsekwentnie rozwijają swoje umiejętności i podejmują kolejne sportowe wyzwania. Boks to nie tylko zwycięstwa, medale i wyniki. To przede wszystkim charakter, dyscyplina, szacunek do przeciwnika i ciężka praca wykonywana każdego dnia na treningach. Każdy start jest ważnym doświadczeniem, które pomaga budować sportową formę i uczy radzenia sobie z presją – mówi Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys.