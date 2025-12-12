Tygrysy na mistrzostwach

Bez medalu wrócą do Elbląga pięściarze KSW Tygrys, którzy rywalizowali na Mistrzostwach Europy Kadetów (Jakub Ignaczyk) i Mistrzostwach Polski Seniorów (Sylwester Stempniewski).

Jakub Ignaczyk wystąpił na Mistrzostwach Europy Kadetów (do lat 17) w boksie. Pięściarz KSW Tygrys rywalizował w wadze do 50 kilogramów. Elblążanin w walce o ćwierćfinał uległ w drugiej rundzie Rumunowi Denisowi-Aurele Alexandrescu.

W odbywających się w Gdańsku Mistrzostwach Polski w boksie w barwach KSW Tygrys wystartował Sylwester Stempniewski. Elblążanin rywalizował w silnie obsadzonej wadze do 75 kilogramów. W dwóch pierwszych walkach pięściarz Tygrysa pokonał 4:1 Emila Walkowskiego z Championa Wołomin i 5:0 Damiana Stanisławskiego z Bytomskiej Akademii Boksu. W ćwierćfinale Sylwester Stempniewski uległ 0:5 Mateuszowi Urbanowi ze Skorpiona Szczecin.

Wychowanek Tygrysa, Nikodem Kozak (obecnie reprezentuje barwy Sako Gdańsk) będzie walczył o złoto w wadze do 80 kg.

13 grudnia młodzi pięściarze Tygrysa wezmą udział w gali z okazji 100-lecia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Bokserskiego.