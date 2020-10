Udany występ elbląskich kickbokserów

Cztery medale zdobyli kickbokserzy Elbląskiego Klubu Karate z mistrzostw Polski juniorów, seniorów oraz mastersów. Zawody odbyły się 16 – 18 października w Nowym Mieście Lubawskim.

Mistrzostwa Polski juniorów, seniorów oraz mastersów w Nowym Mieście Lubawskim były rozgrywane w w formule light contact i pointfighting. Zawodnicy z Elbląskiego Klubu Karate zdobyli jedno mistrzostwo Polski i trzy brązowe medale. Na najwyższym stopniu podium stanął Cezariusz Szulc, który jako weteran wygrał kategorię do 94 kilogramów w formule pointfighting. Do złota dorzucił brąz w formule light contact.

Młode pokolenie elbląskich kickbokserów zaznaczyło swoją obecność w osobie Nikodema Kozaka. Elblążanin zdobył brąz w juniorach w kategorii do 79 kg w formule light contact. Brązowy medal w seniorach w kategorii do 94 kg w formule pointfighting wywalczył Artur Zieliński.

Pozostali elbląscy zawodnicy: Mateusz Kowzan (junior, do 74 kg), Patryk Waszak (junior, do 79 kg), Jakub Walentynowicz (junior, do 69 kg) swoje występy na mistrzostwach zakończyli na ćwierćfinale. Na tym samym etapie zakończył tez występ w formule light contact Artur Zieliński.

- Nareszcie po kilku latach udało nam się stworzyć drużynę z młodych i rozwijających się zawodników. Wszyscy zawodnicy pokazali wielkie zaangażowanie. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale wszyscy z tych, co startowali rokują nadzieję na medale w przyszłości. – mówi Piotr Lichociński, trener EKK Elbląg.