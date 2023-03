UKS Wikingowie - zwycięzcy turnieju minihokeja w Malborku

W minioną sobotę (11 marca) w Malborku odbył się turniej minihokeja, w którym brała udział drużyna UKS Wikingowie z Elbląga. Z dumą możemy ogłosić, że nasi zawodnicy wygrali wszystkie 3 mecze turnieju.

Zwycięstwo to nie tylko wynik dobrego występu, ale także efekt ciężkiej pracy i zaangażowania trenera Miłosza Lidtke oraz każdego członka drużyny. Treningi przed turniejem były bardzo intensywne i wymagające, ale wszyscy zawodnicy wykazali się determinacją i wolą walki.

W pierwszym meczu UKS Wikingowie spotkali się z drużyną z Bombers ALEGRE. Był to bardzo zacięty mecz, ale dzięki doskonałej grze w obronie i skutecznym atakom, nasi zawodnicy wygrali 18:2. W drugim meczu graliśmy z drużyną z Gdańska GAS Oliva. Spotkanie było bardzo wymagające, ale ponownie, dzięki skutecznej grze w ataku, wygraliśmy 10:0. W trzecim meczu, nasza drużyna zmierzyła się z AH Legia Warszawa. Był to bardzo emocjonujący mecz, który zakończył się kolejnym zwycięstwem 3:1.

Dzieci zrobiły wspaniały postęp, praca zespołowa była tu kluczowa, ale każdy zawodnik wniósł coś do gry przyczyniając się do sukcesu drużyny. Wygrana w turnieju to dowód ciężkiej pracy i determinacji naszej drużyny.

Bramki Wikingów strzegła Dominika Marcińska

W polu zagrali:

Stanisław Ramotowski

Julian Piechota

Julian Stefański

Paweł Waleryś

Beniamin Kananowicz

Antoni Parczyk

Wiktor Krause

Balbina Kaszczuk

Kalina Kaszczuk

Wiktor Frankowski

Wojciech Jabłonka

Nikodem Diżak

Antoni Parczyk dostał nagrodę indywidualną jako najmłodszy zawodnik.