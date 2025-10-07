Unikatowa koszulka i medal Biegu Niepodległości

Podczas tegorocznego Biegu Niepodległości na zawodników będzie czekał unikatowy medal oraz specjalnie zaprojektowana koszulka, która po raz pierwszy będzie w dwóch wersjach kolorystycznych do wyboru. Chcemy zachęcić zawodników, aby licznie przychodzili ubrani w biało-czerwone barwy, wspólnie utworzymy żywą flagę Polski.

– Cieszymy się, że Elbląski Bieg Niepodległości z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. Podczas XI edycji przygotowaliśmy dla zawodników dedykowany, personalizowany medal oraz wyjątkową, wysokiej jakości koszulkę w dwóch wersjach kolorystycznych. Po raz pierwszy uczestnicy będą mogli zdecydować, czy chcą zakupić biały czy czerwony wariant. Podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy biegaczy do ubrania patriotycznych barw. W tym roku chcemy zaprosić wszystkich startujących do wspólnego utworzenia żywej, polskiej flagi. Będzie to z całą pewnością widowiskowy i wyjątkowy element wspólnego świętowania – mówi Marek Kucharczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Koszulka XI edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości

Uczestnicy biegu do swoich pakietów startowych mogą dokupić, wysokiej jakości koszulkę techniczną w kolorze białym lub czerwonym (do wyboru). Koszulka zawiera motyw orła (symbol patriotyzmu) na tle elbląskiej starówki, a wraz z medalem tworzą spójną całość i podkreślają wyjątkowość wydarzenia. Koszulka dostępna jest dla dzieci (rozmiar na wiek: 4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat) oraz dla dorosłych od S do XXL. Dokładne wymiary każdego rozmiaru znajdziecie podczas składania zamówienia. Koszulkę, w cenie 50 zł można zamówić wyłącznie przez stronę elektronicznezapisy.pl - tylko do 5 listopada.

Medale dla wszystkich uczestników

Każdy uczestnik biegu, który ukończy dystans Małego Biegu, Biegu Głównego i Sztafet otrzyma wyjątkowy, dedykowany wydarzeniu medal, który jest nie tylko zwieńczeniem ich wysiłku, ale także wspaniałą pamiątką.

Zapisy na bieg

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5 listopada do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.