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Upiorna zabawa na lodzie

 Elbląg, Upiorna zabawa na lodzie

Duchy, czarownice i inne mroczne postacie szykują się do przejęcia Lodowiska Helena! W piątek, 30 października, wraca Halloween Ice-Party, czyli wieczorna ślizgawka, podczas której przygasną światła, zabrzmią upiorne rytmy, a na tafli zaroi się od halloweenowych przebierańców. MOSiR zaprasza na wieczór pełen tajemniczego klimatu, konkursów i dobrej zabawy. Odważysz się wejść na lód?

Halloween Ice-Party to propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas i chcą poczuć wyjątkowy klimat końcówki października. Odpowiednia muzyka, przygaszone światła i halloweenowe akcenty stworzą scenerię do wspólnej zabawy na lodzie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zadba o muzyczną oprawę oraz konkursy, w których będzie można zdobyć nagrody.

Gorąco zachęcamy do przygotowania halloweenowych strojów i puszczenia wodzy fantazji. Czarownice, wampiry, duchy i inne tajemnicze postacie są mile widziane, a najciekawsze przebrania na pewno zostaną nagrodzone! To świetna okazja, żeby wyróżnić się na tafli i pokazać, że kreatywność nie zna granic.

 

Dwie części wieczornej zabawy

Na halloweenową zabawę zapraszamy na godz. 19:10 lub 20:15.

Ceny biletów (ilość ograniczona):

  • bilet normalny – 15 zł, 12 zł z programem „wElblągu” lub 11 zł z Elbląską Kartą Dużej Rodziny;
  • bilet ulgowy – 11 zł, 9 zł z programem „wElblągu” lub 7 zł z Elbląską Kartą Dużej Rodziny.

Na miejscu będzie również dostępna wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 13 zł.

Zaproś znajomych, przygotuj strój i pokaż się na lodzie w halloweenowym wydaniu. Halloween Ice-Party – piątek, 30 października, godz. 19:10 i 20:15, Lodowisko Helena. Do zobaczenia na tafli!


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • A dla widzów wstęp wolny?
  • Znowu propagowanie satanizmu. Zastanówcie się, co przekazujecie swoim dzieciom, gdy uczycie je traktować te symbole jak niewinną zabawę. Największym zagrożeniem jest oswajanie dzieci z tym, co budzi lęk, oraz lekceważenie treści, których znaczenia często nie rozumieją. Dochodzą do tego realne zagrożenia na ulicach, kontakt z nieznajomymi i ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Nie podążajcie ślepo za modą! Dzieci potrzebują mądrych granic i odpowiedzialnych rodziców, a nie każdej rozrywki, którą narzuca otoczenie.
  • A potem zdziwienie że dzieci przychodzą z nożami do szkoły i jest dramat! Uczcie ich dalej diabelskich zabaw! Ale potem nie płaczcie jak dojdzie do tragedii. Co wy macie w głowach? Nie wolicie żeby wasze dzieci spędzały czas na miłej, ładnej i przyjemnej zabawie tylko na brzydactwie, strachu, lęku, przemocy ?!?!
  • W wielu miejscach w Polsce zrezygnowano z miejskich imprez hallowenowych ze względów bezpieczeństwa, taka "zabawa" to igranie z życiem i zdrowiem waszych dzieci, jak dojdzie do tragedii będzie już za późno, odwołajcie te imprezy jeśli zależy wam na waszych dzieciach, to nie jest niewinna zabawa, do nieświadomy satanizm, okultyzm, ludzie ocknijcie się, czego wy uczycie wasze dzieci?
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