Urodzinowy turniej darta

Elbląska Kuźnia Darta będzie obchodziła trzecie urodziny. Z tej okazji zaprasza do udziału w jubileuszowym turnieju.

Elbląska Kuźnia Darta zaprasza 15 lutego na urodzinową imprezę w darterskim stylu, czyli Rocznicowy Turniej Darta. Odbędzie się ona w pizzerii Planeta na ul. Płk Dąbka 140/4 w Elblągu. Początek o godz. 14 (zapisy do godz. 13.50). System gry: grupy plus SKO

- Gramy na czterech tarczach steel. Liczba uczestników ograniczona do 48. Informacje o zapisach w linku. Wpisowe (przeznaczone na nagrody) 20 zł - uprawnieni członkowie EKD oraz juniorzy, 40 zł pozostałe osoby - informują organizatorzy.