UWAGA!

----

Utrudnienia w ruchu – Bieg Nocny pod Gwiazdami

 Elbląg, Utrudnienia w ruchu - Bieg Nocny pod Gwiazdami
fot. MOSiR w Elblągu

W najbliższą sobotę, 27 września w godzinach wieczornych, na Modrzewinie odbędzie się III Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami, w którym weźmie udział 800 zawodników. W związku z tym część ulic będzie wyłączona z ruchu.

W sobotę, 27 września, na czas przeprowadzenia zawodów, w godzinach 17:00-24:00, z ruchu będą wyłączone al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kierunku północnym, ul. Antoniego Czuchnowskiego od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II i ul. Michała Rosnowskiego do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.

Organizatorzy informują, że miejsca parkingowe dla uczestników Biegu Nocnego będą udostępnione przy Centrum Handlowym Ogrody. Ze względu na przebieg trasy nie będzie możliwości zaparkowania samochodów przy Elbląskim Parku Technologicznym. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja MOSiR w Elblągu

