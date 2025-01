V Spartakiada w Biegu na Orientację

Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia podsumował rywalizację w V Spartakiadzie w Biegu na Orientację. Ostatnia runda odbyła się w parku Modrzewie.

Indywidualne wyniki po czterech rundach:

Kategoria szkół podstawowych - dziewczęta: klasy- I-IV

1. Diana Rałowska 120 pkt /SSP 3/

2. Agata Borzęcka 114 pkt /SP 18/

3. Liliana Koiczkowska 84pkt /SP REGENT/

Kategoria szkół podstawowych - chłopcy: klasy I-IV

1. Ksawery Czerkawski 118 pkt /SP 18/

2. Daniel Janiszewski 116 pkt /SP 11/

3. Jakub Urbaniak 105 pkt /SP 1/

Kategoria szkół podstawowych - dziewczęta: klasy V-VIII

1. Zuzanna Orzechowska 116 pkt /SP 21/

2. Julia Fiedorowicz 112 pkt /SP 3/

3. Oliwia Jakszewicz 87 pkt /SP 19/

Kategoria szkół podstawowych - chłopcy : klasy V-VIII

1. Kacper Grzesikiewicz 117 pkt /SP 12/

2. Mateusz Borzęcki 56 pkt /SP 14/

3. Szymon Mierzejewski 30 pkt /SP 3/

Kategoria szkół ponadpodstawowych - chłopcy :

1. Artur Barański 60 pkt /II LO/

Wyniki drużynowe po czterech rundach

Kategoria szkół podstawowych

1. SP 18 310 pkt.

2. SSP 3 260 pkt.

3. SP 11 256 pkt

Kategoria szkół ponadpodstawowych

1. II LO 60 pkt.

Najbardziej usportowioną szkołą ponadpodstawową jeśli chodzi o bieg na orientację jest II LO. W kategorii szkól podstawowych zwyciężyła SP 18 co jest bardzo dużą niespodzianką, drugie miejsce zajęła SSP nr 3 a trzecie SP nr 11. Bardzo dużą rolę odegrali tutaj rodzice, przychodząc ze swoimi dziećmi na zawody, za co należą się słowa podziękowania. Słabo wypadły, jeżeli chodzi o frekwencję, klasy szkół średnich /ponadpodstawowych.

- Udało się przeprowadzić wszystkie cztery rundy, na których frekwencja była dobra. W biegu na orientację nie potrzeba żadnych obiektów sportowych, wystarczy mieć mapę określonego terenu, który jest dla nas „obiektem sportowym”. Mamy doskonałe warunki, jedne z najlepszych w Polsce i nie tylko do uprawiania tej użytecznej dyscypliny sportu. Zawody praktycznie odbywają się bez względu na pogodę – informują organizatorzy. I dodają: - Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych uczniów w do udziału w VI Spartakiadzie, której celem jest nie tyko sportowa rywalizacja ale zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji w plenerze, nauczenie orientowania się w terenie wg mapy, nauczenie samodzielnego podejmowania decyzji. Dziękujemy za udział w V edycji.

Regulamin zawodów będzie wysłany do każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto znajdować się będzie na stronie www.ekogryf.pl. W zawodach może wziąć udział dowolna ilość uczniów pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia na adres e-mail:ekogryfbno@onet.pl w celu wydrukowania odpowiedniej ilości map oraz sporządzenia listy startowej i przydzielenia chipów /elektroniczny system pomiaru czasu SPORT-IDENT/.

Organizatorzy V Spartakiady bardzo dziękują za wsparcie finansowe Departamentowi Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Zarządowi Zieleni Miejskiej i Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Parku Modrzewie.