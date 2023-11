V Turniej Minihokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga

Nadchodząca niedziela, 19 listopada, zapowiada się ekscytująco dla miłośników hokeja na lodzie w Elblągu. Lodowisko Helena będzie areną zmagań młodych talentów podczas V Turnieju Minihokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga, Witolda Wróblewskiego.

Turniej rozpocznie się o godzinie 12:30 i potrwa do 16:30, gwarantując cztery godziny sportowych emocji. W zawodach weźmie udział sześć drużyn z różnych miast: dwie z Elbląga, dwie z Gdańska, jedna z Bydgoszczy oraz jedna z Gdyni.

Format turnieju "każdy z każdym" oznacza, że kibice będą mieli okazję obejrzeć aż 15 meczów. Dzięki temu formuła zawodów zapewnia, że każda drużyna zmierzy się z każdą inną, co zwiększa szansę na równą i zaciętą rywalizację.

Wydarzenie to jest nie tylko okazją do podziwiania młodych talentów hokejowych, ale również świetną formą spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i okolic do kibicowania młodym sportowcom.

To wydarzenie podkreśla zaangażowanie miasta Elbląg w promowanie sportu wśród młodzieży oraz daje szansę najmłodszym adeptom hokeja na pokazanie swoich umiejętności. Wszystkich miłośników hokeja na lodzie, jak i tych, którzy dopiero chcą poznać ten sport, serdecznie zapraszamy na Lodowisko Helena, by wspólnie świętować sportowy duch i talent młodych graczy.