26 i 27 lipca odbędą się VII Dziecięce Regaty o Puchar UKS "Tolkmicko". W tym roku na zawodników za zmagania na wodzie nie tylko czekają nagrody i puchary ale również przewidziana jest rozrywka i posiłki po regatach.

Po raz kolejny organizujemy dziecięce regaty o nazwie VII Dziecięce Regaty o Puchar UKS "Tolkmicko" - Regaty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to coroczna impreza organizowana przez Uczniowski Klub Sportowy "Tolkmicko" , Urząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko. Jest to jedna z pięciu dorocznych regat żeglarskich na klasie Optimist w której startują dzieci w wieku od 6 do 15 lat w grupach C oraz D. Impreza jest również częścią Żeglarskiego Pucharu Żuław, w której to imprezy odbywają się w klubach w Błotniku, Górkach Zachodnich, Sopocie oraz Elblągu - marina Suchacz. Regaty cieszą się coraz to większą popularnością a w ubiegłorocznej edycji wystartowało 67 zawodników z 11 klubów żeglarskich.

W tym roku na zawodników za zmagania na wodzie nie tylko czekają nagrody i puchary ale również przewidziana jest rozrywka i posiłki po regatach. W związku z organizacją wydarzenia VII Dziecięce Regaty o Puchar UKS Tolkmicko – Regaty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w dniach 26 lipca (sobota) i 27 lipca (niedziela) w godzinach 8:00–16:00, wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na slipie w porcie w Tolkmicku. Zamknięta zostanie również działka przy plaży i restauracji "Fregata", gdzie na co dzień parkują kampery oraz plażowicze. Teren ten będzie niedostępny dla ruchu oraz parkowania pojazdów. Prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do kibicowania naszym najmłodszym żeglarzom podczas tego wyjątkowego wydarzenia!