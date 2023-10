Viki Rocka zadebiutowała w I lidze

Wychowanka Truso Elbląg Victoria Rocka ma już za sobą debiut w I lidze koszykarek. Elblążanka zagrała w meczu Szkoła Gortata Gdańsk z GTK Gdynia.

Victoria Rocka swoją przygodę z koszykówką zaczynała w elbląskim Truso pod okiem trenerki Magdaleny Kołackiej. Truso z Victorią Rocką dwukrotnie zagrało w finale mistrzostw Polski koszykarek 5x5 do lat 15. W koszykówce 3x3 Truso, z elblążanką w składzie, wywalczyło czwarte miejsce do lat 15. Victoria Rocka wystąpiła też w reprezentacji Polski do 14 na towarzyskim turnieju w Słowenii, który biało-czerwone zakończyły na pierwszym miejscu.

Elblążanka swoją przygodę z koszykówką kontynuuje w Gdyńskim Towarzystwie Koszykówki. W sobotę (7 października) 15-latka miała okazję zadebiutować w pierwszoligowym zespole GTK VBW Gdynia w wyjazdowym meczu ze Szkołą Gortata Gdańsk.

Elblążanka pojawiła się na parkiecie pod koniec drugiej kwarty, chwilę później próbowała trafić za trzy, niestety niecelnie. Koszykarka spędziła 3,45 minuty, podczas których raz trafiła za dwa punkty (celny rzut po dwutakcie), raz próbowała za trzy, niestety niecelnie. Statystyki odnotowały też jeden faul elblążanki.

Pierwszoligowe derby Trójmiasta zakończyły się zwycięstwem gdynianek 80:65.