W Bydgoszczy, po drodze na mistrzostwa

2 złota, 1 brąz, 9 finałów A. I przede wszystkim wywalczenie miejsca na obozie przygotowawczym reprezentacji Polski przed juniorskimi Mistrzostwami Europy i Świata. Elblążanie rywalizowali w Bydgoszczy w II Pucharze Polski Juniorów i eliminacjach do kadry narodowej.

W weekend w Bydgoszczy odbywały się eliminacje do Reprezentacji Polski Juniorów. Kajakarze i kanadyjkarze rywalizowali o miejsca w zgrupowaniu przygotowawczym reprezentacji Polski do Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata.

Bardzo dobrą formę z Międzynarodowych Regat Juniorów i Młodzieżowców w Bratysławie potwierdził elbląski kanadyjkarz. Patryk Stasiełowicz nie miał sobie równych w wyścigu jedynek na 200 metrów. Walka o złoto była niezwykle zacięta. Drugi na mecie Rafał Poklepa stracił do wychowanka Mirosława Kreczmana zaledwie 0,07 sekundy. Trzeci na mecie Marceli Krawiec (Warta Poznań) przypłynął... 9 setnych sekundy za zwycięzcą. Patryk Stasiełowicz dystans przepłynął w czasie 45,18 sekundy.

Drugie złoto Patryk Stasiełowicz wywalczył na dystansie 500 metrów. W finale A elblążanin w finale A znów pokazał rywalom plecy przepływając dystans w czasie 2:00.98 minut. Na mecie wyprzedził o 0,18 sekundy Marcelego Krawca i o 1,82 sekundy Rafała Poklepę.

Niestety w rywalizacji na 1000 metrów elbląski kanadyjkarz miał pecha. Podczas finałowego biegu pękło mu wiosło i elblążanin został zdyskwalifikowany. Wygrał Rafał Poklepa przed Marcelim Krawcem i Krystianem Kubicą.

Mikołaj Kot w jedynkach na 200 metrów zajął wysokie 5. miejsce z czasem 39,31 sekundy tracąc do pierwszego Alexa Boruckiego (KKW 1929 Kraków) 2,32 sekundy. Na dystansie 500 metrów elblążanin został sklasyfikowany na 6. pozycji. Finałowy czas przejazdu to: 1:49.61 minuty ze stratą 6,92 sekundy do pierwszego Alexa Boruckiego. Na tym samym miejscu Mikołaj Kot został sklasyfikowany na dystansie 1000 metrów. Czas 3:49.03 minuty oznaczał stratę 6,21 sekundy do pierwszego Alexa Boruckiego.

Julia Kot brązowy medal wywalczyła w jedynkach na 500 metrów. Elblążanka uzyskała czas 2:05.42 minuty i do pierwszej Zofii Więcławskiej (Włókniarz Chełmża) straciła 3,83 sekundy, do drugiej Dominiki Zimnoch (Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team) - 2,03 sekundy. W jedynkach na 200 metrów została sklasyfikowana na 8. miejscu z czasem 47,36 sekundy i stratą 3,36 sekundy do pierwszej Zofii Więcławskiej. W jedynkach na 1000 metrów elblążanka uplasowała się na 6. miejscu z czasem 4:22.52 minuty i 4,40 sekundy straty do pierwszej Zofii Więcławskiej.

W rezultacie bydgoskich regat elblążanie uzyskali miejsca w kadrze narodowej na zgrupowanie, które odbędzie się w Wałczu. Na nim będą przygotowywać się do startu na Mistrzostwach Europy Juniorów i Mistrzostwach Świata Juniorów.

- Nasi zawodnicy pokazali klasę. Szczególnie na wielkie uznanie zasługuje Patryk. Zwyciężył na 200 m i 500 m. Cała trójka pokazała się z dobrej strony. Nam pozostaje trzymać za nich kciuki i życzyć połamania wioseł - Wojciech Załuski, trener UKS Silvant Kajak Elbląg