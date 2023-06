W lipiec na sportowo

Pierwszy weekend lipca zapowiada się bardzo aktywnie. Ten czas spędzimy m.in. na boiskach, rzece Elbląg, Bażantarni, basenie oraz nowo powstałym Rolkowisku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Rolkowisko i strefa zabaw (piątek, 10:00-18:30)

Od teraz lodowisko jest przyjazne także rolkarzom i wrotkarzom. Nawierzchnia obiektu przy ul. Karowej zyskała nowe zastosowanie, a korzystać z niej można od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:30. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. Ponadto wewnątrz obiektu znajduje się wakacyjna strefa gier, w której znajdują się stoły do piłkarzyków, cymbergaja, tenisa stołowego, trampoliny oraz tor do kręgli.

Biegaj z Team Karaś (piątek, 18:30)

Jeśli bieganie to twoja pasja i lubisz uprawiać sport w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w piątki, poniedziałki i środy na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Pływaj i baw się na Dolince (codziennie, 6:00-22:00)

Idealne miejsce do relaksu, zabawy, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Na Dolince znajdziecie wodny plac zabaw, bicze wodne, leżanki z hydromasażem, masaże ścienne, sztuczne fale, jacuzzi, nowoczesny tor pływacki oraz odpłatną strefę saun. Obiekt przy ul. Moniuszki zaprasza codziennie od 6:00 do 22:00.

Aktywności na Kalbarze (codziennie, 9:00-21:00)

Rozpoczęliśmy wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Od 1 lipca bramy obiektu będą zamykały się nieco później niż dotychczas, dzięki czemu Wy będziecie mogli spędzać tam jeszcze więcej czasu. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają rezerwacji (tel. 537 443 376) i opłacie.

Piłkarski turniej szóstek (niedziela, 10:00)

Boisko przy ul. Skrzydlatej zamieni się w turniejową arenę. W wakacyjnym turnieju dla sympatyków piłki nożnej weźmie udział 15 amatorskich zespołów z Elbląga, które będą rozgrywać mecze na dwóch, wydzielonych boiskach. Czeka nas prawdziwa piłkarska uczta, o czym przekonamy się już w niedzielę. Pełny program wakacyjnych wydarzeń znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 10:00)

W towarzystwie przewodnika elbląskiego oddziału PTTK zobaczymy i poznamy z poziomu wody niedostępne na co dzień miejsca Elbląga. Limit miejsc został już osiągnięty, a my już teraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych, darmowych imprezach organizowanych w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.