W pięć lat do I ligi

Taki jest ambitny plan elbląskich siatkarzy z Integracyjnego Klubu Sportowego Atak. Dziś (22 lipca) w Szkole Podstawowej w Nowakowie odbył się pierwszy trening nowej drużyny. Jesienią elblążan zobaczymy w III lidze. Zobacz zdjęcia.

Zapowiada się, że sezon 2025/26 w sportowej historii Elbląga może zapisać się pod znakiem renesansu siatkówki w naszym mieście. Lwowski Barkom – Każany w Hali Sportowo – Widowiskowej będzie rozgrywał swoje mecze domowe w Pluslidze, do startu w III lidze (czwarty poziom rozgrywkowy) przymierzają się siatkarze Ataku. A w Truso myślą o reaktywowaniu drużyny siatkówki żeńskiej.

Dziś (22 lipca) w Szkole Podstawowej w Nowakowie kilkunastu kandydatów do drużyny IKS Atak uczestniczyło w treningu naborowym.

- W trakcie swojej kariery siatkarskiej miałem w głowie, że przydałaby się drużyna siatkówki w Elblągu – mówi Oskar Woźny, pomysłodawca projektu. - Zawsze tu była i jest społeczność, która żyje tą dyscypliną sportu. To jest dobry moment, żeby z taki projektem wystartować.

- Początki Ataku, to jest siatkówka. Postanowiliśmy odbudowywać tę dyscyplinę w Elblągu i w regionie. Fajnie, że ten projekt powstaje. Zdajemy sobie sprawę, że na początku nie będzie prosto, wiele elementów jeszcze musimy dograć. - mówił Tomasz Woźny, prezes IKS Atak. - Ale jestem dobrej myśli.

Na hali sportowej nowakowskiej szkoły kilkunastu kandydatów pod okiem Oskara i Dawida Woźnych pokazywało swoje siatkarskie umiejętności. Nazwisko pierwszego trenera siatkarzy Ataku mamy poznać do końca sierpnia. Wśród kandydatów do składu wypatrzyliśmy m.in.... wiceprezydenta Piotra Kowala. Co niespodzianką nie jest, Piotr Kowal jest trenerem siatkówki dzieci i młodzieży w Ataku.

- Tu jest bardzo dużo moich wychowanków, którzy, co mnie bardzo cieszy, startują z tym projektem. Jeżeli będą widzieli miejsce dla mnie w tej drużynie, to jak najbardziej się zaangażuję, powalczę o miejsce w składzie – mówił Piotr Kowal. - Moja pasją „od zawsze” była siatkówka, nigdy z niej zrezygnowałem i nie zrezygnuję, bez względu na to co będę w życiu robił. Mamy [w urzędzie – przyp. SM] długofalowe spojrzenie na siatkówkę. Barkom-Karżany w Pluslidze, to jest pierwszy etap Kolejny jest start drużyny męskiej w III lidze i bardzo prawdopodobnie drużyny żeńskiej w Truso.

fot. Sebastian Malicki

Trening rozpoczął się od rozgrzewki, a potem sprawdziany... skoku w wzwyż, sprint ze zmianą kierunku... Uśmiech na twarzach braci Woźnych sugerował, że wyniki były dobre.

- Znam się z Dawidem i Oskarem i to oni mnie namówili, żeby przyjść i spróbować swoich sił. Studiuję w Gdański, a w regionie nie ma drużyny, w której mógłbym grać – mówił Jakub Jeżewski, jeden z kandydatów do drużyny. - Liczę, że ten projekt da mi możliwość siatkarskiego rozwoju.

Jakub Jeżewski jest wychowankiem gdańskiego Trefla. Ma też doświadczenie gry na poziomie II ligi

- Długo czekamy na to, żeby w Elblągu powstała seniorska drużyna siatkówki i wrócimy do grania „u siebie” dodał Kacper Bieliński. - Liczę na to, że będę miał gdzie spełniać swoja pasję.

Kacper Biliński jest wychowankiem elbląskiego Truso. Grał na poziomie III ligi w elbląskim Health Revolution [występował w III lidze w sezonie 2018/19], ostatnio można go oglądać w barwach Osady Truso Elbląg, która występuje w rozgrywkach amatorskiej Inter Marine Siatkarskiej Lidze Trójmiasta.

Rozgrywki III ligi toczą się w grupach wojewódzkich Najlepsze dwie drużyny mają prawo wystartować w dwustopniowych (półfinał i finał). W ubiegłym sezonie w województwie warmińsko – mazurskim rywalizowało siedem zespołów. Zwyciężyła Cresovia Górowo Iławeckie przed KPS Gierzwałd i SMS Działdowo. Do baraży została zgłoszona Cresovia i SMS Działdowo, obie drużyny odpadły w półfinale. Prawdopodobnie w sierpniu lub wrześniu znany będzie skład III ligi na sezon 2025/26.