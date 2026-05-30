W ringu o puchar Wiesława Budzińskiego

7 czerwca w hali MOS odbędzie się turniej pięściarski XIII "Memoriał Wiesława Budzińskiego". Z udziałem śp. trenera Budzińskiego zorganizowano osiem turniejów bokserskich , po jego odejściu klub organizuje imprezę sportową w formie Memoriału .

Podczas niedzielnych walk w ringu zaprezentuje się grono zawodników elbląskiej Kontry o różnym przekroju wiekowym . Kibicom na pewno nie zabraknie sportowych emocji, gdyż w pięściarskich pojedynkach zobaczymy m.in. aktualnych medalistów Mistrzostw Polski . Oprócz miejscowych zawodników w ringu zaprezentują się pięściarze z województwa warmińsko- mazurskiego z klubów : Olympia Lidzbark Warmiński, Boxing Club Iława, LKS Kruszynka Braniewo oraz z klubu Brzostek Top Team Gdańsk . Gospodarzem turnieju będzie Kontra Elbląg.

Wstęp na imprezę jest wolny.