W siatkarskim sparingu górą Indykpol

Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Treflem Gdańsk pierwszy sparing rozgrywany w Hali Sportowo – Widowiskowej. Siatkarze z Olsztyna zachowali więcej zimnej krwi i to oni mogli cieszyć się z końcowego rezultatu.

Siatkarze PlusLigi przygotowują się do rozpoczynających się w październiku rozgrywek ligowych. Dziś (3 września) w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej spotkali się starzy znajomi: gdański Trefl i olsztyński Indykpol AZS.

Już pierwszy set pokazał, że dla obu zespołów nie będzie to łatwe spotkanie. Co prawda niemal prze cały set prowadziły Gdańskie Lwy, AZS tylko momentami doprowadzał do remisu. Gdańszczanie nie potrafili jednak zbudować większej przewagi punktowej. Siatkarze z Olsztyna po ataku Averilla doprowadzili do remisu 19:19, ale pierwszy set wygrali podopieczni Michała Winiarskiego 25: 23.

Drugi set rozpoczął się ciężkiego uderzenia Akademików. Już po kilku minutach na tablicy wyników widniał wynik 7:2 dla Indykpolu. Trener Trefla Michał Winiarski poprosił o czas, ale niewiele to zmieniło, dość powiedzieć, że przy stanie 15:9 poprosił o kolejną przerwę. Olsztynianie grali lepiej w obronie i potrafili wykańczać kontry. Efekt: zwycięstwo 25:18 i po dwóch setach był remis.

Trzeci set elbląskiego pojedynku był bardzo wyrównany. Trefl potrafił wyjść na trzy punktowe prowadzenie, po czym niemal natychmiast je stracić. O Indykpolu można powiedzieć to samo. Punkt za punkt, atak za atak. Ostatecznie set padł łupem elbląskiego zespołu, który zwyciężył 25:22.

Czwarty set miał się okazać ostatnim w piątkowym starciu. Początek należał do Akademików (5:3), chwilę później na prowadzenie wyszedł Trefl (9:8). Jak się później miało okazać, był to typowy wypadek przy pracy. Indykpol wrócił na prowadzenie, ale jego przewaga najczęściej oscylowała w granicach 1- 2 punktów. W końcówce seta Trefl doprowadził do remisu i zaczęła się wojna nerwów. Tę wygrali siatkarze z Olsztyna. Wynik seta: 28:26 i zwycięstwo Indykpolu 3:1.

MVP spotkania został Karol Butryn z Indykpolu AZS Olsztyn.

Rewanż jutro (sobota, 4 września) o godzinie 12.30 w Hali Sportowo Widowiskowej w Elblągu.

Trefl Gdańsk – Indykpol AZS Olsztyn 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 26:28)