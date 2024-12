W weekend wybierz się na łyżwy

Zbliżający się weekend to idealny czas, aby spędzić go aktywnie korzystając z miejskich lodowisk. W Elblągu dostępne są dwa popularne miejsca, które zapraszają na łyżwy: tor Kalbar i lodowisko Helena. Sprawdź szczegóły oraz harmonogram ślizgawek i wybierz miejsce, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

Na łyżwach pod chmurką

Tor Kalbar to świetna opcja dla osób, które cenią sobie jazdę na łyżwach na świeżym powietrzu. Obiekt czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 18:30, w sobotę o 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, a w niedzielę o 10:00,12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Każda sesja na torze trwa aż 1,5 godziny! To idealne miejsce na rodzinne wyjście lub aktywność z przyjaciółmi. Na miejscu dostępne są również pingwinki, które pomogą bezpiecznie stawiać pierwsze kroki na lodzie.

Ślizgawki „pod dachem”

Jeśli wolisz jazdę na łyżwach w zadaszonym obiekcie, to wybierz się na lodowisko Helena. To miejsce znane z doskonałej jakości lodu, które jest również areną zmagań hokeistów i łyżwiarzy figurowych. Na ślizgawki zapraszamy we wtorki, czwartki oraz piątki o godz. 18:00 i 19:00, a w sobotę i niedzielę o 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40. Dzięki dużej liczbie weekendowych sesji, możesz dopasować wizytę do swojego planu dnia. Każda ślizgawka trwa 50 minut.

Wejście na oba obiekty kosztuje tyle samo: bilet ulgowy 8 zł, bilet normalny 12 zł, pingwinek do nauki jazdy 7 zł, a wypożyczenie łyżew 10 zł – wypożyczalnie prowadzi Klub Sportowy Orzeł.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Tor Kalbar, czy lodowisko Helena, masz gwarancję świetnej zabawy. Nie zapomnij o ciepłym ubraniu i dobrym humorze – do zobaczenia na lodzie!