Wakacje na półmetku

Lipcowe słońce towarzyszyło nam podczas wielu sportowych i rekreacyjnych imprez, organizowanych przez MOSiR w Elblągu. Wróćmy jeszcze na chwilę do najważniejszych, minionych wydarzeń oraz przyjrzyjmy się głównym atrakcjom, które czekają na nas w sierpniu.

Na początku miesiąca, po raz pierwszy w historii Wakacji z MOSiR-em, bawiliśmy się w rytmie Zumby na świeżym powietrzu. Amfiteatr w Parku Dolinka zamienił się w prawdziwą taneczną arenę, gdzie uczestnicy, poruszając się w rytm muzyki, zarażali pozytywną energią wszystkich dookoła. Niedługo później młodsi mieszkańcy Elbląga mogli wziąć udział w Hulaj-Nóżce, czyli zawodach pełnych emocji i rywalizacji na hulajnogach. Natomiast w Bażantarni dzieci wzięły udział w zmaganiach podczas Mini Olimpiady. W obu wydarzeniach towarzyszyła nam dobra zabawa, a wszyscy uczestnicy wrócili do domów z pamiątkowymi medalami.

Odbyły się także zawody pływackie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Młodzi pływacy mogli zmierzyć się ze sobą na różnych dystansach, a publiczność dopingowała ich z pełnym zaangażowaniem. Miłośnicy piłki nożnej spotkali się na boisku przy ul. Skrzydlatej, gdzie rozegrany został turniej sześcioosobowych zespołów. Drużyny walczyły o tytuł najlepszej, a atmosfera była pełna sportowego ducha i zdrowej rywalizacji.

20 lipca nad Rzeką Elbląg świętowaliśmy Dni Morza i towarzyszące temu Festiwal Sportów Wodnych i Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga, który przyciągnął tłumy entuzjastów aktywności nad wodą. W programie znalazły się pokazy flyboard oraz bezpłatne przejażdżki na dmuchanych zabawkach i łodziach. Kilka dni później zorganizowaliśmy popołudniową wycieczkę rowerową, podczas której uczestnicy mogli cieszyć się wspólnym pedałowaniem malowniczymi trasami Elbląga, co było doskonałą okazją do spędzenia aktywnego popołudnia na świeżym powietrzu.

Pod koniec lipca odbył się Dzień Bezpiecznego Kierowcy, czyli coroczny festyn na Torze Kalbar. Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych atrakcjach, a przede wszystkim był to dzień pełen zabawy, nauki i promocji bezpieczeństwa na drogach. Miesiąc domknął Duathlon, czyli impreza biegowo-rowerowa w Bażantarni.

Co dalej?

W sierpniu czeka nas jeszcze więcej sportowych i rekreacyjnych atrakcji. Już 9 sierpnia zapraszamy na Bulwar Zygmunta Augusta, gdzie odbędzie się finał OnkoRejsu. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu wsparcie osób walczących z chorobami nowotworowymi oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dwa dni później, 11 sierpnia, miłośników dwóch kółek zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej po malowniczej Wysoczyźnie Elbląskiej. Trasa zapewni niezapomniane widoki, a wspólnie pokonamy około 50 kilometrów.

13 sierpnia na Torze Kalbar odbędzie się kolejne wydarzenie pełne atrakcji - Kalbar na okrągło. W wyścigach na rowerkach biegowych, hulajnogach oraz rolkach wezmą udział nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli. Drugi miesiąc wakacji to także czas nocnej wycieczki rowerowej, która odbędzie się 20 sierpnia. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Elbląg i jego okolice w nocnej scenerii, jadąc w towarzystwie miłośników dwóch kółek. Na zakończenie miesiąca, 24 sierpnia, podczas Elbląskiego Święta Chleba, odbędzie się Wyścig Smoczych Łodzi oraz Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR. Niebawem rozpoczną się zapisy, dlatego zachęcamy do obserwowania mediów społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu (@mosirelblag).

Zapraszamy do aktywnego spędzania Wakacji z MOSiR-em! Pełny harmonogram znajdziecie na www.mosir.elblag.eu.