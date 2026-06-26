Wakacje z MOSiR-em 2026. Harmonogram letnich atrakcji

Wakacje to idealny moment, by zwolnić tempo, spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu i spróbować czegoś nowego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do skorzystania z tegorocznej oferty bezpłatnych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i rodzinnych, które przez całe lato będą odbywać się w różnych częściach miasta. Wśród nich znalazły się zarówno dobrze znane wydarzenia, jak i kilka nowych pomysłów przygotowanych z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Sprawdź szczegółowy harmonogram.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą mogli wziąć udział w wycieczkach rowerowych, w tym także nocnym przejeździe na wieżę widokową w Piastowie, wycieczkach kajakowych, Festiwalu Sportów Wodnych oraz Wyścigach Smoczych Łodzi. W kalendarzu znalazły się również Duathlon, zawody pływackie, Mini Olimpiada oraz Gra Miejska na elbląskiej Starówce.

Nie zabraknie także sportowej rywalizacji. Na uczestników czekają turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz koszykówki 3x3. W planie są również zawody na rolkach, wydarzenie Hulaj-Nóżka, rywalizacja na hulajnogach i rowerach na pumptracku oraz „Kalbar na okrągło”.

Tegoroczną ofertę wzbogacą trzy nowości: Night Skating na Kalbarze, zajęcia survivalowe przygotowane we współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Bieg z Przeszkodami w Bażantarni.

Udział we wszystkich inicjatywach organizowanych w ramach „Wakacji z MOSiR-em 2026” jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Przed nami lato pełne ruchu, nowych doświadczeń i wspólnie spędzonego czasu. Czasem najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają bliżej niż mogłoby się wydawać.

Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych MOSiR oraz stronie mosir.elblag.eu, aby być na bieżąco z programem i zapisami na poszczególne wydarzenia.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej – 43 Batalion Obrony Pogranicza w Braniewie, Bartnicki Team Elbląg, ENERGA Basketball Elbląg, UKS Wikingowie Elbląg, EKS Mlexer Elbląg, Grupa Wodna, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, WORD Elbląg, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu.