Wakacje z MOSiR-em pełne sportowych emocji. Zobacz film!

Minione „Wakacje z MOSiR-em” obfitowały w wiele różnorodnych i ciekawych propozycji. Przez dwa miesiące zorganizowaliśmy ponad 90 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 22 tysiące osób. Bawiliśmy się nie tylko w plenerze, ale również w obiektach. Dopisywała pogoda, dobre nastroje i frekwencja - pisze Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zobacz filmowe podsumowanie wakacji.

Wakacje rozpoczęły Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg w ramach Dni Elbląga. W programie MOSiR znalazły się m.in.: Festiwal Sportów Wodnych, turnieje koszykówki ulicznej, siatkówki, piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, wycieczki rowerowe, wycieczki kajakowe z przewodnikiem PTTK , zajęcia z podstaw survivalu, Disco Rolkowisko, Hulaj-Nóżka, Kalbar na Okrągło, zawody pływackie i Mini Olimpiada w Bażantarni. Odbywały się również treningi biegowe, zajęcia na rolkach na Rolkowisku, a z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy zorganizowano Festyn na Torze Kalbar.

- Za nami kolejny udany wakacyjny sezon, w którym zaproponowaliśmy bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. Propozycje, które przygotowaliśmy dla mieszkańców, zdecydowanie trafiły w ich gusta i były dostosowana do ich potrzeb. Często było tak, że pierwszy limit, który ustaliliśmy na daną imprezę, musieliśmy zwiększać. Naszym celem było wykorzystanie maksymalnie naszego potencjału, różnorodności lokalizacji i założonego programu. Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że to się udało. Mówią o tym same za siebie opinie i reakcje mieszkańców, którzy zdecydowali się skorzystać z naszych propozycji - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na zakończenie wakacji ponownie odbyły się Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg w ramach Elbląskiego Święta Chleba. Uczestnicy wakacji mieli także okazję poznać uroki Elbląga i okolic podczas wycieczek rowerowych. Nowością był duathlon, zumba na świeżym powietrzu czy festyn na Dolince. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli korzystać także ze strefy gier i zabaw, która mieściła się w budynku Lodowiska Helena oraz Rolkowiska i toru Kalbar. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wakacji za wspólną zabawę i rekordową frekwencję na poszczególnych wydarzeniach. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas propozycje urozmaiciły spędzenie lata w mieście. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą „Aktywuj się z MOSiR-em”.

Współorganizatorzy:

Urząd Miejski w Elblągu, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Bartnicki Team Elbląg, Grupa Wodna, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, UKS Wikingowie Elbląg, UKS Szóstka Elbląg, EKS Mlexer Elbląg, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.