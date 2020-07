Wakacje z MOSiR-em

Wakacje powoli nabierają tempa. W najbliższym tygodniu czeka nas sporo atrakcji: wycieczka rowerowa, impreza na Torze Kalbar, zajęcia ze squasha, nauka jazdy na rolkach, turniej tenisa stołowego czy biegi na orientację, a od poniedziałku do piątku – dwie strefy gier i zabaw.

Dobiega końca pierwszy tydzień wakacji. W ostatnich dniach można było skorzystać z pierwszych atrakcji przygotowanych w ramach Wakacji z MOSiR-em. Wszystkie wydarzenia, imprezy i zajęcia są bezpłatne.

– Była wycieczka rowerowa, której uczestnicy zapoznawali się ze szlakiem GreenVelo – informuje Krzysztof Fedak z działu organizacji imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Odbyły się również pierwsze zajęcia na torze wrotkarskim z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach z UKS Szóstka. Miłośnicy biegów mogli spróbować swoich sił z TeamKaraś w treningach Biegowa Bażantarnia. Codziennie można było korzystać z toru oraz boisk do gry w piłkę na Kalbarze, a od poniedziałku do piątku z dwóch stref gier i zabaw.

A co czeka nas w najbliższym tygodniu (od 6 do 12 lipca)?

W poniedziałek (6.07) o godz. 17.00 rozpoczną się zajęcia: Akademia z UKS Szóstka – nauka i doskonalenie jazdy na rolkach. Zajęcia te odbywają się na torze Kalbar w każdy poniedziałek przez cały okres wakacji.

We wtorek (7.07) o godz. 17.00 odbędzie się wycieczka rowerowa z cyklu Elbląskie Szlaki Miejskie. Tym razem celem będą parki Elbląga. Start zaplanowany jest z polany obok wiat w Bażantarni.

W środę (8.07) o godz. 11.00 w Szkole Tenisa i Squasha Score w HSW odbędą się zajęcia ze squasha.

Również w środę (8.07) o godz. 15.00 rozpocznie się impreza na torze: Kalbar na okrągło – gry i zabawy dla dzieci. Na torze wokół boisk ustawiony zostanie tor przeszkód. Każdy mały uczestnik imprezy zmierzy się z przeszkodami, które zwiększą jego umiejętności i orientację na drodze. Znaki drogowe nauczą ostrożnej jazdy i dodadzą atrakcyjności przejażdżce. W wydzielonej części toru odbędą się warsztaty jazdy na rolkach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Oprócz tego na boiskach wielofunkcyjnych zorganizowane zostaną konkursy, związane z innymi dyscyplinami sportu.

W czwartek (9.07) o godz. 10.00 zacznie się I Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego. Odbędzie się on w Hali Sportowo-Widowiskowej. Turniej ten przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W niedzielę (12.07) o godz. 10.00 zapraszamy do Bażantarni na pierwsze wakacyjne Biegi na orientację. Dyscyplina ta cieszy się coraz większą popularnością wśród elblążan. Zgłoszenia należy wysyłać na adres bieginaorientacje@mosir.elblag.eu lub w dniu imprezy w biurze zawodów, które mieścić się będzie na polanie z wiatami.

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor Kalbar od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Od poniedziałku do piątku przez całe wakacje będą działały dwie strefy gier i zabaw. Jedna z nich mieści się w Hali Sportowo-Widowiskowej i działa od godz. 9 do 12. Uczestnicy mogą skorzystać z: toru przeszkód, sali do tenisa stołowego, boiska do badmintona oraz miasteczka rowerowego. Druga ze stref jest na tafli Lodowiska Helena. Uczestnicy zajęć do dyspozycji mają: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki. Ze strefy na lodowisku można korzystać od godz. 12 do godz. 15.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR