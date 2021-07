Wakacyjna rywalizacja tenisistów

Prawie 20 zawodników wzięło udział w I Wakacyjnym Turnieju Tenisa Stołowego rozgrywanym w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2021. W kategorii open zwyciężył Artur Tarmasewicz, natomiast wśród dzieci triumfował Stefan Piotrowski.

W czwartkowe przedpołudnie salę tenisową Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej opanowali miłośnicy tenisa stołowego. A wszystko za sprawą I wakacyjnego turnieju rozgrywanego w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2021”, którego organizatorami byli MOSiR Elbląg i EKS Mlexer Elbląg. Do rywalizacji stanęło 18 zawodników w tym spora grupa podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. 1 Maja w Elblągu. Zawody zostały rozegrane w Hali Sportowo- Widowiskowej, gdzie tenisiści mają zdecydowanie lepsze warunki do gry i wspólnej zabawy. A jeśli już jesteśmy w temacie zabawy, to po raz kolejny turniej odwiedzili podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Dla nich to doskonała okazja na integrację i wspólna zabawę.

fot. MOSIR

Cieszy nas, że takie inicjatywy przysparzają wszystkim wiele radości i zabawy. Tym razem uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych Open oraz dzieci. Wśród młodszej grupy uczestników najlepiej przy stole poradził sobie Stefan Piotrowski, który z kompletem zwycięstw zajął pierwsze miejsce. Na drugim stopniu podium uplasował się Karolina Jabłońska, a na trzecim Aksel Sopel. Wszyscy uczestnicy tej kategorii otrzymali słodkie upominki. Równie ciekawie wyglądała rywalizacja w kategorii Open, gdzie o miano najlepszego tenisisty zmierzyło się dwunastu zawodników. Z tego grona najlepiej zaprezentował się Artur Tarmasewicz, który w ostatecznej kolejności wyprzedził Remigiusza Kowalika. Na najniższym stopniu podium stanął Lech Brzeski. Trzech najlepszych zawodników w kategorii Open otrzymało szklane statuetki

Kolejny turniej tenisa stołowego w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2020”, odbędzie się 19 sierpnia 2021 roku (czwartek) w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Zapisy do turnieju przyjmowane będą na miejscu od godz. 9.30. Początek zawodów o godz. 10.00. Sprawdź również szczegółowy plan pozostałych wydarzeń i imprez w ramach Wakacji z MOSiR-em.