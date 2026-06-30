Wakacyjna zumba na Placu Katedralnym

Letnie popołudnia najlepiej spędzać aktywnie. Już w czwartek, 2 lipca, na Plac Katedralny powraca plenerowa Zumba organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Pierwsze wakacyjne spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 i potrwa do godz. 19. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Plenerowa Zumba to propozycja dla wszystkich – zarówno osób, które regularnie uczestniczą w tego typu treningach, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tą formą aktywności. Połączenie energetycznej muzyki, prostych choreografii i dobrej atmosfery sprawia, że każdy może dołączyć do wspólnej zabawy. Nie są wymagane ani wcześniejsze doświadczenie, ani znajomość układów tanecznych – wystarczą wygodny strój i chęć aktywnego spędzenia czasu. Koniecznie zabierzcie ze sobą butelkę wody. Do zobaczenia 2 lipca na Placu Katedralnym.

Czwartkowe zajęcia to część cyklu wakacyjnych wydarzeń przygotowanych przez MOSiR. W programie „Wakacje z MOSiR-em” znalazło się wiele propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki którym lato w Elblągu będzie pełne ruchu, rekreacji i dobrej zabawy.

Osoby planujące wakacyjny wypoczynek w mieście zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem bezpłatnych „Wakacji z MOSiR-em” i wybrania aktywności najlepiej dopasowanych do swoich zainteresowań.