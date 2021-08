Wakacyjne aktywne zajęcia w wodzie

Choć wakacje kojarzą się głównie z urlopami to również jest to czas, który warto poświęcić na dbanie o kondycję i dobre samopoczucie. Dlatego także podczas wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zapraszają na zajęcia w wodzie: Aquafitness i Aerobik dla Seniorów.

„Aktywuj się z MOSiR-em” to cykl zajęć skierowany do każdego mieszkańca naszego miasta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował w ramach niego przeróżne propozycje. Jest coś dla tych, którzy lubią poćwiczyć przy rytmach muzyki, dla fanów gimnastyki i tych, co z chęcią poruszają się w wodzie. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, zadbać o własne ciało, a przy tym lubisz się bawić, to ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Zajęcia w wodzie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród przedstawicielek płci pięknej. To bardzo atrakcyjna forma ćwiczeń, w których można skutecznie podnieść swoją kondycję, spalić zbędne kalorie, a jednocześnie w pełni się zrelaksować. Zajęcia w CRW Dolinka obejmują 30 minut ćwiczeń w wodzie oraz 30 minut relaksu w basenach rekreacyjnych czy w jacuzzi.

Aqua Fitness: wtorek i czwartek, godz. 20:00 (CRW Dolinka) – jednorazowy bilet to 25 zł, karnety miesięczne: 4 wejścia - 85 zł, 8 wejść - 140 zł

Aerobik w wodzie dla seniorów: środa, godz. 9.30 (CRW Dolinka) – wstęp 10 zł.

Terminy i ceny pozostałych zajęć (na Lodowisku Helena)

Zumba: wtorek i czwartek, godz. 19:30

Turbo Spalanie: środa, godz. 18:30

Joga: środa, godz. 19:00

Cena zajęć na lodowisku: 13 zł

Więcej informacji na temat poszczególnych zajęć dostępne jest na stronie MOSiR. Na wszystkich zajęciach obowiązują Karty Mulisport. Zapraszamy!