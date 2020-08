Wakacyjne atrakcje z MOSiRem

Minęła pierwsza połowa wakacji, ale kolejny miesiąc zapowiada się równie ciekawie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował atrakcje specjalnie dla osób, które spędzają lato w mieście. W najbliższym tygodniu czekają nas m.in. dwie wycieczki rowerowe, zajęcia ze squasha, turniej tenisa stołowego i biegi na orientację.

Przed nami kolejny, już piąty tydzień letnich atrakcji, które organizowane są ramach Wakacji z MOSiR-em. Od poniedziałku do piątku działają 2 strefy gier i zabaw, które są chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież. Odbędą się też cykliczne zajęcia na Torze Kalbar oraz treningi biegowe z TeamKaraś.

- Rozpoczyna się drugi miesiąc wakacji, który zapowiada się bardzo interesująco – mówi Krzysztof Fedak z działu organizacji imprez w MOSiRze. – Miłośnicy jednośladów pojadą na dwie wycieczki rowerowe, tenisiści stołowi zagrają w turnieju, fani squasha poćwiczą na zajęciach, a biegacze będą szukali punktów kontrolnych w Bażantarni. Udział we wszystkich wakacyjnych atrakcjach jest bezpłatny.

Co czeka nas w najbliższym tygodniu od 3 do 9 sierpnia?

Poniedziałek (3 sierpnia)

- nauka i doskonalenie jazdy na rolkach z UKS Szóstka od godz. 17 do 18 – Tor Kalbar

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

Wtorek (4 sierpnia)

- Wycieczka rowerowa Elbląskim Szlakiem Miejskim – start o 17 z dziedzińca Galerii EL

Środa (5 sierpnia)

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

Czwartek (6 sierpnia)

- II Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego od godz. 10 do 13 – Hala Sportowo - Widowiskowa

- zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar od godz. 16 do 17

Piątek (7 sierpnia)

- Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej

Niedziela (9 sierpnia)

- Biegi na Orientację od godz. 10 do 12 – Bażantarnia

- Wycieczka rowerowa – Hydrotechnika w Szopach – start godz. 10 z Placu Katedralnego

Poniedzialek - piątek

Dwie strefy gier i zabaw:

- w Hali Sportowo-Widowiskowej (tor przeszkód, sala do tenisa stołowego, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe, nowość – stół do teqball) – od godz. 9 do 12

- na płycie Lodowiska Helena (stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki) od 12 do 15.

Tor Kalbar

Oprócz tych wydarzeń codziennie można korzystać z toru wrotkarskiego i boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Tor od poniedziałku do soboty jest czynny od 9 do 20.50, a w niedzielę od 12 do 20.50.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie MOSIR. Wszystkie wakacyjne wydarzenia i zajęcia są bezpłatne.