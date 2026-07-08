Wakacyjne zawody na Dolince

W czwartek, 16 lipca, młodych pływaków zaprosimy do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Wakacyjne zawody skierowane do dzieci i młodzieży będą okazją do aktywnego spędzenia czasu, a zamiast walki o rekordy najważniejsze będą dobra zabawa, ruch i wspólne sportowe emocje. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zapisy właśnie ruszyły.

Nie trzeba mieć na koncie sportowych sukcesów, by stanąć na starcie. Wystarczy umiejętność samodzielnego przepłynięcia 25 metrów, strój kąpielowy i chęć spędzenia letniego poranka w wodzie. Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Styl pływania jest dowolny, a uczestnicy mogą korzystać z pomocy wypornościowych, takich jak deska czy makaron. Nad przebiegiem wydarzenia oraz bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Rywalizacja będzie miała przede wszystkim rekreacyjny charakter, dlatego organizatorzy nie przewidują pomiaru czasu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a dodatkową niespodzianką będzie słodki upominek. Po zakończeniu zawodów dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać ze strefy rekreacyjnej Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, aż do godziny 12:00.

Biuro zawodów rozpocznie pracę w dniu wydarzenia między godziną 9:30 a 9:50, natomiast start zaplanowano na godz. 10:00. Zapisy prowadzone są do środy, 15 lipca, do godz. 12:00 za pośrednictwem formularza Google. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli pozostaną wolne miejsca, będzie można zapisać dziecko również na miejscu – najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Przed przyjściem warto wydrukować i wypełnić oświadczenie wymagane do udziału dziecka w wydarzeniu. Regulamin zawodów dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu. Wakacyjne zawody pływackie są częścią letniej oferty MOSiR Elbląg, a udział we wszystkich aktywnościach przygotowanych w ramach „Wakacji z MOSiR-em” pozostaje bezpłatny. To kolejna okazja, by aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i cieszyć się sportową atmosferą.