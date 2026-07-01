Wakacyjny turniej piłkarski na Skrzydlatej

Mistrzostwa świata w piłce nożnej przypominają, że futbol potrafi łączyć ludzi i dostarczać wielkich emocji. Już w piątek, 4 lipca, podobną atmosferę będzie można poczuć w Elblągu podczas wakacyjnego turnieju piłki nożnej sześcioosobowych drużyn organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rozgrywki odbędą się w godzinach 10-16 na boisku przy ul. Skrzydlatej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy online.

Turniej skierowany jest do wszystkich miłośników futbolu, którzy ukończyli 15. rok życia. To doskonała okazja, by zebrać swoją drużynę, sprawdzić się na boisku i poczuć emocje, które na co dzień towarzyszą największym piłkarskim rozgrywkom. Tego dnia liczyć się będą nie tylko gole i efektowne akcje, ale również dobra zabawa oraz sportowa rywalizacja w duchu fair play.

Mecze rozegrane zostaną na dwóch boiskach o wymiarach typu „Orlik”. Każde spotkanie potrwa 2 × 8 minut, a drużyna będzie mogła liczyć maksymalnie ośmiu zawodników – sześciu grających oraz dwóch rezerwowych. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będą licencjonowani sędziowie.

Na trzy najlepsze zespoły czekają puchary oraz pamiątkowe medale. Liczba miejsc jest ograniczona do 12 drużyn, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja prowadzona jest wyłącznie poprzez formularz online. Kapitan drużyny powinien podać nazwę zespołu, dane kontaktowe oraz skład zawodników. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zachęcamy także do wcześniejszego pobrania oświadczenia zawodnika.

Jeśli mundialowe emocje zachęciły Cię do wyjścia na boisko, nie zwlekaj. Zbierz swoją drużynę i rozpocznij wakacje od piłkarskiej rywalizacji na boisku przy ul. Skrzydlatej.