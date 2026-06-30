Plany dla lasów budzą emocje

Trwają prace nad nowym 10-letnim planem urządzania lasu w Nadleśnictwie Elbląg, który ma obowiązywać od 2027 roku. Podczas ostatnich konsultacji mieszkańcy mogli zapoznać się z aktualnym harmonogramem prac leśnych w tych obszarach, które mają mieć zwiększoną funkcję społeczną.

W leśnictwie Dąbrowa odbyło się kolejne już spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczące nowego planu urządzania lasu, który ma obowiązywać w Nadleśnictwie Elbląg od stycznia 2027 roku. To podstawowy dokument opracowywany dla poszczególnych nadleśnictw, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Tworzony jest raz na 10 lat. Przypomnijmy, że Zespół zawiązał się w marcu br. (nasz materiał o tym w linku), a jego członkowie mogą zgłaszać swoje propozycje do Planu Urządzania Lasu.

Tym razem spotkanie z leśnikami odbyło się na wniosek mieszkańców i członków Zespołu, wśród których duże kontrowersje wzbudziła wycinka drzew przy szklakach. Zarzucali oni leśnikom, że wycinki trwają właśnie w tych lasach, które mają od stycznia przyszłego roku pełnić funkcję społeczną (na przykład w Kadynach, o czym niedawno pisaliśmy). Przypomnijmy, że na liście lasów społecznych oprócz terenów w Kadynach znalazły się m.in. rejon Świętego Kamienia, Doliny Grabianki, Bażantarnia, centralna część Wysoczyzny Elbląskiej, Bielany-Nad Jarem, wybrane tereny w Krynicy Morskiej, Piaskach, Kątach Rybackich, Mikoszewie (Wzgórze Alberta), Junoszynie (okolice zejścia nr 75), okolice muzeum Stutthof czy okolice przekopu Mierzei.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w siedzibie NE, fot. daw

- Podczas poprzedniego spotkania zarzucono nam, że w tym roku chcemy wyciąć to, co deklarujemy, że będziemy chronić przez kolejne 10 lat. Jesteśmy leśnikami wykształconymi i naprawdę wiemy, co mamy robić. Opieramy nasze działania na podstawie prawa, obowiązujących zasad i proszę wierzyć, nikt nam nie każe ciąć więcej niż wynika to z planu urządzenia lasu – wyjaśniał Krzysztof Utrysko, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg.

Do końca br. w lasach, które mają pełnić od stycznia 2027 r. funkcję społeczną zaplanowano, jak podkreślił Krzysztof Utrysko, jedynie trzebieże i mają one objąć cztery obszary: dwa w tej części Bażantarni, którą administruje Nadleśnictwo Elbląg (m.in. w wąwozie w Stagniewie), w Suchaczu przy punkcie widokowym oraz w Kadynach.

- Są one motywowane potrzebami hodowlanymi i kontynuacją rębni – zaznaczył Krzysztof Utrysko.

Dodajmy, że trzebież to zabieg pielęgnacyjny, polegający na planowym usuwaniu wybranych drzew w celu poprawy warunków wzrostu dla pozostałych. Zapewnia optymalny dostęp do światła, wody i składników odżywczych, a także pozwala na pozyskanie drewna.

Podczas spotkania poruszano również wiele innych wątków, m.in. ze strony mieszkańców powrócił temat rębni zupełnych (czyli usuwania całego drzewostanu) na terenie NE. Z wszelkimi informacjami na ten temat mieszkańcy mogą się zapoznać u konsultanta ds. społecznych Nadleśnictwa Elbląg: 55 230 85 31 wew.: *21.

Przypomnijmy, że Zespół Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Elbląg ma formułę otwartą i każdy może do dołączyć do jego prac.