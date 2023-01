Waldemar Legień: Przekazać miłość i pasję do judo

Po pandemicznej przerwie do Elbląga wraca Judo Camp. Od piątku przez trzy dni w Hali Sportowo-Widowiskowej swoje umiejętności doskonalić będą judocy z całej Polski. Gościem specjalnym campu jest dwukrotny mistrz olimpijski (Seul 1988 r., Barcelona 1992 r.) Waldemar Legień.

- Wiemy, że swój udział potwierdziło 500 judoków z całej Polski. Ta liczba może się zwiększyć, kiedy przyjadą judocy z okolicznych klubów np. z Trójmiasta i co, którzy nocleg organizowali we własnym zakresie - mówił na dzisiejszej (5 stycznia) konferencji prasowej Leszek Wilk z Olimpii Judo Elbląg, organizator campu.

Gościem specjalnym campu jest Waldemar Legień. Tej postaci szerzej przedstawiać nie trzeba: dwukrotny mistrz olimpijski. Pewną ciekawostka jest fakt, że złoto na igrzyskach zdobył w dwóch kategoriach wagowych: w Seulu triumfował w wadze 78 kg, cztery lata później okazał się najlepszy w wadze do 86 kilogramów. Został pierwszym judoką w historii, który zdobył dwa medale olimpijskie w judo w dwóch różnych kategoriach wagowych. Oprócz tego Waldemar Legień ma w dorobku mistrzostwo Europy juniorów, srebrny i brązowy medal mistrzostw Europy i brązowy medal na mistrzostwach świata. Obecnie pracuje w Racing Club de France.

- Polskie judo ma jakieś sukcesy, przede wszystkim w grupie żeńskiej. Epoka „glorii i chwały“, kiedy występowałem ja, Paweł Nastula, Aneta Szczepańska niestety minęły. Jest to też związane z naszą restrukturyzacją, zmianami w sporcie, na które mówiąc kolokwialnie judo się „nie załapało“. Bazą judo były kluby gwardyjskie, które dziś już w większości nie istnieją. Stamtąd wychodzili zawodnicy. Judo jest sportem indywidualnym, ale trzeba je trenować w większych grupach. Druga sprawa to kwestie finansowe. Wyjazdy zagraniczne są bardzo drogie, jeżeli nie ma zaplecza finansowego, to można o wyczynie zapomnieć - tak Waldemar Legień ocenił kondycję polskiego judo.

W programie campu przygotowano sesje treningowe dla zawodników od 13. do 21. roku życia oraz konsultacje dla trenerów. Treningi będą trwały od piątku do niedzieli od godz.8.30 do 20 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. Trybuny hali będą bezpłatnie udostępnione dla kibiców.

- Nie przekażę im wiedzy, która sprawi, że zostaną szybko mistrzami olimpijskimi, ale obecność tutaj daje mi satysfakcję. Pokażę techniki, niuanse, które zawodnicy będą mogli wykorzystać podczas walk turniejowych. Nie należy również zapomnieć, że większość zawodników to są młodzi adepci. Na campie pokażemy więc także bazowe rzeczy z „dodatkami“, które zachęcą ich do kontynuacji przygody z judo. Być może znajdzie się wśród uczestników ktoś, kto będzie mógł wystartować na igrzyskach olimpijskich za dwa lub sześć lat - mówił Waldemar Legień. - Taka jest moja rola: przekazać miłość i pasję do tego sportu.

- Nieskromnie powiem, że Elbląg judo stoi. Około 500 osób trenuje w pięciu elbląskich klubach. Mamy mistrzów Polski, elblążanie startują na turniejach rangi Pucharów Europy. Także młodzież mamy bardzo zdolną. Ten camp też jest przeznaczona dla około 100 judoków z Elbląga, którzy będą mogli przyjść na zajęcia i poćwiczyć, doskonalić technikę z najlepszym zawodnikiem na świecie - dodał Leszek Wilk.

W związku z zajęciem Hali Widowiskowo-Sportowej przez judoków sobotni mecz Startu Elbląg z Ruchem Chorzów odbędzie się w hali Zespołu Szkół i Placówek Sportowych przy ul. Kościuszki (dawny MOS).